Смотреть тяжело, не смотреть – еще труднее: украинцы растроганы мощным фильмом о Мариуполе

24 канал показал ленту "Маріуполь. Невтрачена надія". Пользователей сети поразил до глубины души фильм, вошедший в цикл "А потом пришли "братья", снятый Объединением Украинских Продюсеров.

Документальная картина "Маріуполь. Невтрачена надія" снята по дневникам мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой. Она записывала все, что происходило вокруг нее с самого начала полномасштабного вторжения.

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Журналистка отметила, что таких жутких событий в Украине не должно было произойти вообще. Это просто невозможно представить, что в 21 веке одна страна будет нападать на другую. А ее граждане будут убивать, насиловать и пытать мирное население другой.

Ленту продемонстрировали зрителям 22 августа, и она уже нашла отклик среди многих. Кто-то увидел в ней себя и снова вернулся в те моменты, когда спасался от россиян. А кто-то смог на себе почувствовать весь ад, который переживали жители Мариуполя с 24 февраля.

Хотелось нажать на паузу

Одна из пользователей сети призналась, что сначала ей хотелось нажать на паузу во время просмотра. А все потому, что ей – жительнице Киева – слезы буквально мешали рассмотреть то, что показали создатели фильма.

Но когда успокоилась, смотрела до конца... Это больно, очень больно. Мы победим, обязательно победим. Иначе быть не может,

– подчеркнула она.

Другая пользовательница отметила, что смотрела ленту по частям. Иногда ей казалось, что все это сон, но нет – перед нами реальность. Она также подчеркнула, что картина, снятая по дневнику журналистки, очень сильная.

Спасибо за фильм! Смотреть тяжело. Не смотреть – еще труднее. Люблю Украину. Молюсь за нее. Знаю, Украина победит!,

– добавила другая зрительница.

Еще одна зрительница подчеркнула, что фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда" невозможно смотреть без слез. Женщина рассказала, что ей больно, но она убеждена в том, что Украина сможет победить.

"Девочки, милые, это невозможно смотреть, потому что слезы не дают. Как вы смогли там находиться, это непостижимо. Ксения, я восхищаюсь Вами, пожалуйста, не опускайте рук", – обратилась другая женщина к одной из героинь фильма.

Другая пользовательница сети рассказывает, что ей было больно все это переживать снова. А все потому, что 4 марта она выбралась из Харькова, а затем пыталась вытащить своих детей из Мариуполя. Удалось ей это только 24 марта. Сейчас она счастлива, что родные вместе, и что весь этот ужас позади.

"Мороз по коже все время... и чувство вины, что живу в более безопасном регионе и не испытала и сотой доли того, что пережили эти сильные, прекрасные люди, мариупольцы! Простите нас, дорогие...", – написала еще одна зрительница.

Жительница Херсона рассказала, что при просмотре ее душа буквально разрывалась. Она заметила, что всю боль, которую демонстрируют в этом фильме, могут пережить только те, кто был в оккупации.

Те, кто уже успел посмотреть фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда" ошеломлены тем, что увидели на экранах. Зрители отмечают, что эту документалку должен увидеть каждый украинец, и после просмотра – распространить ее в своих социальных сетях. Более того, его должны увидеть и те, кто живет далеко за пределами нашего государства.

24 канал покажет фильм о Киевщине

Мы же напомним, что 24 канал покажет также следующий фильм из серии, получивший название "Втрачений дім". Его можно будет увидеть 23 августа в 22:00 в телеэфире или в 19:30 на ютубе 24 канала. Эта картина расскажет об освобожденной из-под оккупации Киевской области.

Весь же цикл "А потом пришли "братья" состоит из четырех лент. Речь идет о картинах:

"Маріуполь. Невтрачена надія",

"Дев'ять життів",

"Вокзал надії",

"Втрачений дім".

И их все 24 канал покажет для зрителей как телеэфира, так и ютуба. Следите за анонсами, чтобы одними из первых увидеть эти важные для каждого украинца документальные фильмы.

Достойно внимания – Маріуполь. Невтрачена надія: смотрите документальный фильм