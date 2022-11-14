Оккупанты пытаются найти свой флаг в Мариуполе, сносят дома: что происходит в городе

В Мариуполе оккупанты продолжают сносить дома, под которыми погибли многие. Также захватчики до сих пор ищут пропавший с центральной площади города российский триколор.

Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что город медленно просыпается, а освобождение Херсона и каждое такое действие поднимает боевой дух мариупольцев.

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Что известно о сносе домов в Мариуполе

Андрющенко отметил, что оккупанты объявили о сносе 147 домов в Мариуполе в этом году. В общей сложности захватчики определили, что там должны демонтировать около 1 тысячи зданий. Вероятно, что они будут делать это позже.

Он отметил, что если раньше россияне прежде всего сносили дома, где фактически люди не жили, то согласно последнему перечню, например, будут демонтировать здания, где один подъезд уцелел, а два сгорели. Непонятно, что будет с теми людьми, которые продолжали жить в этом подъезде. Дело в том, что когда дело доходит до того, что делать с людьми и куда они должны идти, то оккупационная власть делает вид, что их вообще не существует.

То есть проблемы людей – это проблемы самих людей, и их никто на самом деле не решает в городе. Учитывая то, что все заняты на сегодняшний день, во-первых, пристройкой военных, которых наехало с Херсонского направления. Во-вторых, решением тех вопросов, которыми должны заниматься еще летом,

– сказал Андрющенко.

Он уточнил, что предполагается теплоснабжение и проблемы, связанные с обеспечением электроэнергией, поскольку из-за нагрузки в городе не выдерживает проводка.

Какие дома в первую очередь сносят россияне

Андрющенко отметил, что оккупанты что-то понемногу строят в Мариуполе, но темп постройки новых домов не соответствует количеству снесенных. К тому же если посмотреть на картину разрушений и то, что они сносят, то становится понятным, что в первую очередь демонтируют дома, под завалами которых находились или могли быть люди.

Потому что где-то в начале сентября они отчитались и, в принципе, наши источники частично подтверждали, что основные могильники разобраны, тела эксгумированы и похоронены на кладбище в поселке Старый Крым,

– заявил советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что сейчас оккупанты снова находят трупы под завалами домов и просто закапывают их в братских могилах без всякого учета. Если раньше они пытались делать какие-то базы погибших, то сейчас сразу везут тела на кладбище в Старый Крым, где постоянно работает бульдозер.

Андрющенко рассказал, как оккупанты сносят дома в Мариуполе и ищут пропавший российский триколор: смотрите видео

оккупанты ищут пропавший российский триколор

Андрющенко подчеркнул, что оккупанты чувствуют, что мариупольцы сопротивляются, и очень плохо на это реагируют. Конечно, нет никакой публичной реакции, ведь российский флаг исчез среди бела дня. К тому же о том, что его нет, им указали именно проукраинские паблики.

Знаем, что вчера с вечера начались усиленные розыскные меры, пытаются найти, спровоцировать. То есть наблюдаем, общаемся, доходит до дезинформации, до каких-то непонятных сообщений для людей, причастных к сопротивлению.

– сказал советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что город медленно просыпается, а освобождение Херсона и каждое такое действие поднимает боевой дух внутри Мариуполя и сопротивляющихся людей становится все больше. А исчезновение этой российской тряпки приятно для горожан, к тому же на то, чтобы получить новую, у захватчиков уходит несколько дней.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: коротко