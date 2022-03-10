Мариуполь в осаде, но сил у врага зайти туда нет, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подвел итоги 15-го дня войны России против Украины, в частности рассказал о ситуации в Мариуполе.

По словам Алексея Арестовича, Мариуполь сейчас находится в осаде, однако у врага нет сил, чтобы зайти в город. Он убежден, что все оккупанты там и полягут.

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Арестович рассказал, что город "ровняют" артиллерией и авиацией, как когда-то делали это с сирийским Алеппо. У этого есть 2 цели:

заставить мирных жителей приползти к России на коленях;

получить пример, на который можно будет ссылаться, запугивая другие города, мол "Вы что, хотите, как в Мариуполе?".

Однако советник главы ОП уверяет, что, несмотря на сложность положения, сдаться – значит обречь себя на унижение, фильтрацию, пытки и участие в дешевом кремлевском пропагандистском спектакле.

Держаться. Нужно держаться, растягивая время и создавая тем самым новые шансы на деблокаду,

– подчеркнул Алексей Арестович.

Он добавил, что для всего военно-политического руководства Украины проблема Мариуполя сейчас является проблемой №1 для решения.

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