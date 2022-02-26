Мариуполь под надежной обороной, – полк "Азов" передал приветствие с Востока

Украинские военные продолжают защищать наше государство на всех фронтах. В частности город Мариуполь Донецкой области.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко утром 26 февраля записал видео, в котором заверил, что украинские защитники будут уничтожать российских захватчиков в воздухе, на земле и на воде.

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Полк "Азов" вместе с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией и другими силовыми структурами надежно обороняет город Мариуполь. Мы будем биться до последней капли крови,

– сказал он.

"Нам не страшны, ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни авиация. Я приказываю каждому бойцу полка "Азов" сражаться до последнего. Вместе к победе. Слава Украине", – добавил Денис Прокопенко.