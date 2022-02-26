Командир полку "Азов" Денис Прокопенко вранці 26 лютого записав відео, в якому запевнив, що українські захисники знищуватимуть російських загарбників у повітрі, на землі та на воді.

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Полк "Азов" разом зі Збройними силами України, Національною гвардією та іншими силовими структурами надійно обороняє місто Маріуполь. Ми будемо битися до останньої краплі крові,

– сказав він.

"Нам не страшні, ані ворожі танки, ані ракетні удари, ані авіація. Я наказую кожному бійцю полку "Азов" битися до останнього. Разом до перемоги. Слава Україні", – додав Денис Прокопенко.