Российские оккупационные власти планируют передавать квартиры жителей Мариуполя, которые были вынуждены покинуть город из-за войны, участникам так называемой "СВО". Жилье украинцев оккупанты сначала признают "бесхозным", а затем включают в муниципальный фонд.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Как оккупанты планируют распределять жилье украинцев?

О намерениях оккупационных властей заявил главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, квартиры, признанные "бесхозными", будут передаваться в маневренный жилой фонд муниципалитетов. Оттуда недвижимость будут распределять между различными категориями населения, в частности участниками войны против Украины.

Фактически речь идет о преступном присвоении недвижимости украинцев, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за российской агрессии,

– подчеркнул начальник Мариупольской МВА Вадим Бойченко.

Таким образом, люди, бежавшие от войны и оккупации, рискуют лишиться своих домов, а их квартиры могут получить те, кто воюет против Украины.

Россияне систематически присваивают жилье жителей временно оккупированного Мариуполя. В частности, оккупанты признают квартиры украинцев, выехавших из-за войны. В апреле 2025 года стало известно, что россияне объявили бесхозными 500 квартир мариупольцев. Тогда руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что такое жилье планировали передавать представителям силового блока, ветеранам так называемой "СВО" и россиянам, переехавшим в город.