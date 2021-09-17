Мариуполь попал в десятку городов по качеству жизни, обогнав Киев и Одессу

Мариуполь попал в десятку лучших городов Украины по качеству жизни. В рейтинговой таблице он стоит выше чем Киев, Одесса и Харьков.

Мариуполь занял шестое место в рейтинге лучших городов. Первое место заняла Винница. Далее идут такие областные центры, как Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов и Хмельницкий. Стоит заметить, что общий рейтинг всех городов с 2 по 6 места одинаковый – 3,3.

Перечень городов составлен в соответствии с удовлетворенностью жителями качеством обслуживания и услуг в 24-х городах Украины. Среди услуг, которые вошли в список, оценивались:

тротуары;

сбор мусора;

транспортная инфраструктура, общественный транспорт;

дороги;

учреждения культуры;

публичные парки и скверы;

дворы и придомовые территории;

деятельность полиции;

экология, окружающая среда;

парковки.

Мариупольцы наиболее довольны парками и скверами, а также транспортной инфраструктурой, согласно опросу. Сбор мусора занял передовую позицию в голосовании.

Оценивание проводилось Международным республиканским институтом (МРИ) и журналом НВ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).