Сопротивление растет: в одном из районов Мариуполя местные вывесили украинский флаг

Контрнаступление ВСУ на ряде направлений не останавливает обороты. Неудивительно, что на временно оккупированных территориях растет сопротивление. К примеру, в Мариуполе местные в очередной раз вывесили флаг Украины.

О смелости украинцев на фоне контрнаступления ВСУ рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что жители города выражают свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями.

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В Мариуполе снова развевался флаг Украины

Несмотря на опасность, мариупольцы в очередной раз демонстрируют, что Мариуполь – это Украина. На этот раз ребята повесили желто-голубое знамя на 23-м микрорайоне,

– подчеркнул Андрющенко.

И это только одно из проявлений сопротивления. Как отмечает советник мэра Мариуполя, горожане ежедневно напоминают оккупантам, что им здесь никто не рад.

В Мариуполе набирает обороты акция "Ї"

Мирная акция "Ї" – еще один из способов жителей Мариуполя демонстрировать свое нежелание жить под оккупацией. Ее рисуют всюду, где это возможно. А самое важное то, что захватчики ужасно боятся этой простой надписи, отмечает Андрющенко.

Само движение сопротивления призывает жителей города приобщаться. Им предлагают любыми подручными методами рисовать букву "Ї". Для этого можно использовать мел, ручку, маркер, корректор или что-нибудь другое. Главное – донести этим до оккупантов четкий месседж: у них мало времени.

Но это еще не все. Также среди оккупатов распространяется страшилка, которую раньше запустило движение сопротивления. Мол, в Мариуполе остались защитники "Азовстали". И они ожидают удобного мгновения, когда можно будет начать охоту на захватчиков.

Кроме того, местные жители знают, где расположены мины, оставленные русскими военными. Эти снаряды, заметим, могут взорваться в любой момент. И именно этим пользуются партизаны, вызывая российские патрули. Андрющенко заметил, что после таких "вызовов" вернуться удается не всем.

Интересно, что уже зафиксировали несколько подобных взрывов. Но оккупанты не спешат винить в этом движение сопротивления. Они распространяют информацию о якобы разминировании. Но почему-то указывают совсем другие локации при этом.

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