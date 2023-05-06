Это и есть "величие" Путина, – горсовет Мариуполя об открытии старого трамвая

Российские оккупанты полностью разрушили Мариуполь. А теперь пытаются делиться хоть какими-то результатами так называемого "восстановления". Они запустили один трамвайный маршрут по городу.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Известно, что до оккупации в Мариуполе было около 100 км трамвайных путей. Сейчас захватчики объявили о новом достижении – они открыли аж один трамвайный маршрут.

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В этом "величие Путина"

Как подчеркнул Андрющенко, оккупанты пытаются продемонстрировать хоть какие-то результаты так называемого "восстановления" в Мариуполе, который они сами же уничтожили.

В этот раз захватчики помпезно показывают, что восстановили один трамвайный маршрут. К тому же это трамваи, которые Украина закупила в Чехии до оккупации. Ничего нового Россия не привезла.

Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Во время боев в Мариуполе только 13 трамваев остались в более или менее исправном состоянии. Остальные – уничтожили оккупанты во время осады города.

В общей сложности было 13 маршрутов. Они открыли один. Довели город до состояния, в котором он был 90 лет назад. Все "величие Путина" – открыть в разрушенном Мариуполе по телевизору трамвай. Это очень смешно смотрится. Смех сквозь слезы. В следующий раз могут какой-нибудь общественный туалет открыть,

– отметил Андрющенко.

С начала оккупации города туда свезли огромное количество россиян. Они уже перевозят сюда даже свои семьи. Андрющенко подчеркнул, если такая тенденция будет продолжаться и дальше, то по состоянию на 1 сентября в Мариуполе будет от 60 до 80 тысяч россиян. Коренных жителей – гораздо меньше.

Какая ситуация в Мариуполе: коротко