Прямо под носом у россиян: что происходит на оккупированных территориях

Между кадыровцами и российскими нацистами вспыхнул мощный конфликт. Его эхо слышно аж на оккупированных территориях Украины.

Так, неизвестные сорвались на портрете Рамзана Кадырова, залив его красной краской. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом подробнее рассказал об этом конфликте и о том, что происходит на оккупированных территориях.

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Могли ли ВСУ зайти в Донецк летом 2023 года

Командир батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59-й отдельной мотопехотной бригады "Кондор" рассказал в интервью, что ВСУ могли зайти в Донецк во время контрнаступления летом 2023 года. По его словам, все силы были брошены на Южное направление, но при этом Донецкая и Луганская области не были якобы защищены оккупантами. Как вы расцениваете это сообщение: действительно ли территории этих областей были такими уязвимыми?

Думаю, что были, по крайней мере они точно были не менее уязвимы, чем территория Запорожской области. Также не стоит забывать, что в Донецкой области в то время были сосредоточены наиболее подготовленные и слаженные подразделения, которые воюют с 2014 года, то есть опыта им было не занимать.

Стоит вспомнить просто, например, оборону Марьинки, успех от того, как мы отбывали накаты на нее. А с окраин Марьинки можно увидеть Донецк, то есть он всегда был рядом. И не только со стороны Марьинки, но и со многих других направлений.

Мы могли в Донецк (зайти – 24 Канал), но стоило ли это делать? Думаю, что не очень, учитывая, что эта история не новая. Она просто не набрала необходимого резонанса в свое время. Такие мероприятия были. Были и кадры захода в Донецк. Даже в обществе накануне контрнаступления были неофициальные публичные обсуждения того, что не стоит брать этот город, потому что нужно очень много сил для ведения городских боев и это приведет к большим разрушениям в Донецке.

Это не единственный факт, есть много других, о которых уже пора понемногу рассказывать. Потому что рано или поздно нам стоит делать общую оценку того, что происходило и что происходит, для того чтобы не повторять ошибок.

Например, в 2022 году, в конце февраля – начале марта, часть подразделений заходили в Орловку и брали там пленных. Намеренно не буду называть номера соединений и частей, чтобы ни у кого не было проблем. Но тогда не хватило или ресурса, или замысла. Итак, действительно, было очень много случаев, когда мы могли заходить в наши крупные оккупированные города.

Другое дело, насколько была в этом потребность, насколько мы были готовы дальше держать контроль, насколько эта операция в итоге имела бы успех. Это очень важные вещи, потому что, с другой стороны, у нас много командиров низового уровня, бойцов что-то рассказывают. Это действительно правда, это не преуменьшение, но насколько это соответствует общей картине войны? Потому что это так же может создавать искаженные представления и оценки, а нам важно избегать этого.

С одной стороны, имеем власть, которая пытается замалчивать определенные истории и подать так, как ей выгодно для определенных оценок. С другой стороны, есть низовой уровень, когда видение, условно говоря, с одного окопа не соответствует видению по линии фронта. Трудно оценить эту картину в целом, если ты видишь только определенный участок фронта.

Однако эта история правдивая, и она подтверждается. Если сделать пару шагов назад и загадать, о чем говорилось накануне начала контрнаступления 2023 года, то очень легко можно попасть на обсуждение захода и деоккупации Донецка.

Тогда общественное мнение было такое, что не стоит это делать пока не можем взять в окружение Донецк и оттуда поступать так же, как с Мариуполем, – заставить русских отходить, – или так, как мы поступили с Херсоном, – заставили русских отойти, ведь они понимали, что им обрежут все логистические линии снабжения.

Вам не кажется, что с информацией, которую выложил Кондор, есть параллели с операцией ВСУ в Курской области?

Да, действительно, есть такие параллели. Например, наша неожиданная остановка, как и неожиданная остановка перед Донецком 2022 года после успехов в Харьковской области, там, где мы не пошли на Запорожскую область. Работино тогда было еще не укреплено, и мы могли прорезать линию до Азовского моря и потом расширять ее в две стороны – в сторону Мариуполя и в сторону Мелитополя. Все это аналогии.

Здесь, возможно, есть вещи, о которых мы не знаем и которые связаны с нашими партнерами. Не зря недавно вспоминали американского журналиста Боба Вудворда, который в своей книге "Война" описывал, как США останавливали Украину перед Херсоном из-за определенных опасений и информации, которая у них якобы была о том, что россияне готовы применить тактическое ядерное оружие.

Вполне возможно, что это было, и вполне возможно, именно этим была обусловлена остановка. Возможно, из-за этого мы не пошли в Донецк и выбрали другую линию прорыва, а не Донецк. Вероятностей намного больше, чем одна.

Была ли возможность идти на Донецк, ударить по россиянам и могут ли они нанести удары тактическим ядерным оружием? По моему мнению, будем постоянно возвращаться к этим обсуждениям. Уверен, что россияне могли бы об этом размышлять.

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В нашем обществе очень критически относятся к этой информации Вудворда, которая еще и подана достаточно манипулятивно, потому что о другой части, там, где он описывает ситуацию перед началом войны, – промолчали. Но надо понимать, что у американцев в наличии был достаточно большой массив внутренней информации, который указывал на те или иные события. Большинство этой информации точно оказалась правдивой, как, например, то, когда, как и откуда Россия осуществит вторжение в Украину.

Поэтому если не брать это во внимание, то может выглядеть, будто они считали, что это просто страшно, или давали ложную информацию и поэтому влияли на нас. Однако на самом деле это не так, и стоит оценивать все в комплексе. Потому что это не были опасения из-за россиян, а действительно существовал риск, что они нанесут удар.

Вернемся в лето 2022 года, когда продолжалось наше контрнаступление на Харьковщине, а также на Херсонщине, которое было остановлено, а затем подготовка к контрнаступлению в 2023 году. Стоит вспомнить, что тогда происходило в России: страх, тревожность, была объявлена мобилизация, российские граждане бежали из России, потому что боялись быть мобилизованными. Социальная и моральная составляющие были такими, что побудили российское руководство применить контроверсионные, радикальные меры. Поэтому тогда они могли ударить ядерным оружием.

После всего, что Путин сделал с нами и что продолжает делать, – ни у кого не должно остаться сомнения, что этот человек готов идти на дальнейшую эскалацию. Поэтому американские партнеры могли останавливать нас от определенных действий из-за опасений, что Путин может ударить ядерным оружием.

Однако трудно сказать, был ли это правильный шаг. Оценку всему этому мы сможем дать только после окончания войны, когда у наших экспертов будет весь массив данных. А сейчас можем делать только определенные эмоциональные предположения.

В районе Мариуполя было громко

Вблизи поселков Юрьевка и Ялта Мариупольского района в ночь на 11 января прозвучало не менее 3 взрывов. Что там произошло и известны ли последствия?

Было сбитие и попадание украинскими дронами, не обломками. В этом случае упал целый дрон с боезарядом, который разорвался на земле. Он очень метко упал, потому что территория между Юрьевкой и поселком Ялта – тотальная военная база, там нет ни одной посадки. Оккупанты там прячутся достаточно плотно, туда завезли новую партию контрактников, которых готовят.

Поэтому это действительно карма. Там сознательно осуществили удар. Это известно наверняка, ведь мы пообщались с Силами обороны, которые отвечают за наш участок. Это является частью нашего массированного удара, который происходил в сторону Краснодарского края. Все это двигалось через Мариупольский и Бердянский районы.

Упало очень метко – в стоянку военной техники, несколько ее единиц выведено из строя. 11 января САУ, которую удалось спасти, россияне тягачом притянули ремонтировать на комбинат Ильича. Известно, что есть примерно 15 раненых среди россиян, по погибшим – нет точной информации. Детали получим ближе к середине следующей недели.

Когда россияне говорят, что упали обломки, а последствия значительно больше, то получается, что они очень точно сбивают наши дроны, и те так же точно падают. Россияне сбили один дрон непосредственно над поселком Ялта, который принес больше всего приятных нам поводов для рассказов. Также сбили дрон ближе к Юрьевке – там стоит еще одна российская ПВО.



Между Юрьевкой и поселком Ялта раздавались взрывы / Телеграм-канал Петра Андрющенко

В итоге знаем, где и что они прячут. Благодаря атакам на территории России – за прошедшую неделю было несколько массированных атак – было выявлено несколько мест расположения расчетов систем ПВО. С 13 января начнем их вытравливать, потому что они иногда живут там, где их невозможно поразить, ведь вокруг – жилая застройка, частный сектор.

Поэтому будем освещать, где они находятся, чтобы они перемещались, и смотреть, где они будут прятаться дальше. На этот раз атака обломками оказалась более точной, чем когда бьем непосредственно дронами в соответствующую точку.

Что происходит на комбинате Ильича

Вы упомянули, что поврежденную САУ россияне отгрузили на металлургический комбинат имени Ильича. Что там происходит и находится ли предприятие дальше под контролем кадыровцев?

Да, там кадыровский контроль. Ничего там они не делают, даже сейчас не вырезают его на металлолом. Это военная база. Там произошли определенные изменения в ноябре – декабре 2024 года, и в настоящее время там они сделали цех по ремонту и модернизации бронированной техники. Сегодня они ее там обваривают и производят в большом количестве известные "мангалы".

Таких мелких мест была куча в Мариупольском районе, а сейчас в основном они все тянут непосредственно на комбинат Ильича, потому что это безопасно. Россияне понимают: если они делают такой цех обварки непосредственно на бывшем сварочном предприятии, обычно в Мариупольском, Бердянском или ином районе, то там их очень легко поразить. Потому что наши люди видят, подсказывают и туда иногда достаточно точно что-то прилетает.

На комбинате Ильича очень сложно идентифицировать, в какой именно части, в каком цеху это производится. Территория там очень большая – это город в городе.

Русские и кадыровцы убивают друг друга

Из интересного вокруг комбината: недавно неизвестно кто залил красной краской портрет Рамзана Кадырова. Над главными проходными в комбинат Ильича установлен баннер, на котором изображен Владимир Путин, Денис Пушилин и Рамзан Кадыров. Вот именно Кадырова кто-то залил красной краской. Возможно, Путина хотели пометить, а возможно, и Кадырова. На прошлой неделе его отмывали.

Такое случается даже под носом у россиян. А возможно, россияне сами такое делают, демонстрируя, как они относятся к "Ахмат – сила". Потому что сейчас возник достаточно большой конфликт между российскими нацистами и спецназом "Ахмата", который находится в Курской области.

В Мариуполе базируется батальон "Эспаньола": это еще одни российские нацисты, которые довольно близки к ДШРГ "Русич" и его главе Алексею Мильчакову (с ним встретился командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, что вызвало скандал среди российских патриотов – 24 Канал). Вокруг этого был большой публичный конфликт.

Так что, возможно, тем, что был облит красной краской портрет Кадырова, продемонстрировали отношение к процессам, которые кадыровцы сегодня пытаются устроить внутри российской армии.

Относительно этого конфликта: нацист Мильчаков находится под контролем кадыровцев?

Там интересная история. Расскажу немного шире. История началась в августе 2024 года. В ДШРГ "Русич" есть подразделение "Русский меч", которое базируется на Запорожском направлении. Там они частично зашли в кадыровские войска, в подразделение "Ахмат – сила". Часть ахматовцев убили, часть изнасиловали. Все это сняли на видео, которое впоследствии попало в сеть.

Но когда они это делали, на Запорожском направлении находилось еще одно 291-е подразделение, которое наполовину состоит из срочников. Это подразделение попадает на постоянную дислокацию в Чечню. Там проходят службу исключительно россияне, не чеченцы. Однако ахматовцы их используют как рабов. Поэтому когда "Русский меч" насиловал и убивал кадыровцев, то снял это от имени бойцов этого 291-го подразделения.

Именно от их имени видео попало в сеть, и произошел скандал, который и стал поводом не только для высказываний Мильчакова, возглавляющего большое нацистское движение "Русич". Именно поэтому Апти Алаудинов фактически вызвал Мильчакова к себе и делал с ним, как говорят, очень интересные вещи.

После чего Апти с Мильчаковым вместе записали совместное видео, в котором рассказали, что, мол, нет никакого конфликта между русскими нацистами и чеченскими. От наших спецслужб известно, что Мильчакову удалось убежать оттуда почти невредимым, потому что он сказал, что это делал не "Русский меч", а 291-е подразделение.



Мильчаков и Алаудинов / Скриншот с видео

В то же время наши партнеры помогли достать с телефона одного военнопленного кадры, которые были сняты, но еще не появились в паблике, как Апти разговаривает с Мильчаковым. Эти кадры являются прямым доказательством того, что это сделал "Русский меч". Думаю, эта история между нацистами еще продолжится, и их станет меньше.

Эти отношения очень интересны для понимания украинцев, что происходит внутри России. Есть кадыровцы, которые откровенно насилуют российских нацистов, и есть российские нацисты, которые насилуют кадыровцев. Друг друга убивают, а потом у них есть публичные лица, и все зависит от того, кто из них крепче в настоящее время. В определенное время наверняка сможем увидеть, как Апти Алаудинов будет извиняться перед русскими нацистами.

Все это – российская армия – фактически сборище, воюющее против нас. Но Путину это выгодно, потому что он избавляется от всего этого биомусора, который ему не нужен, благодаря нашим героям, утилизирующим их бешеными темпами. Но иногда они, к счастью, справляются и без нас.

В порт Мариуполя зашли 2 балкера: что привезли

Есть информация, что за первых 11 дней января из порта Мариуполя вышли 2 морских балкера, загруженные углем, понятно, украденным с временно оккупированных территорий, которые якобы по железной дороге отправляли из Луганской области. Загружают ли что-то в порты? Потому что была информация, что грузооборот в 2024 году увеличился вдвое по сравнению с предыдущим годом.

То, что там россияне говорят, что они что-то увеличили, что-то уменьшили, надо разделить на два, и мы поймем, что ничего там особо не увеличилось. Учитывая то, как происходила навигация, потому что она немного была весной, потом летом фактически навигации не было, потом она началась примерно с октября. Поэтому фактически по количеству грузов и по количеству судов они врут откровенно. Но она сейчас действительно является постоянной и действительно развивается. В этом году, я уверен, она будет намного лучше, к сожалению.

Что происходит в порту? Во-первых, основным продуктом, который на сегодня отгружает порт, является сыпучее, то есть это наши недра – уголь или руда, которую они вывозят. Завозят ее поездами, вываливают прямо насыпью на причалах, нигде она не хранится, а потом перегружают уже непосредственно на суда.

Кроме того, сегодня один из причалов подготовили еще под сыпучее и туда начали завозить каолин. Каолин – это наш редкозем, уникальная белая глина. Основное месторождение каолина – это Никольская община Мариупольского района. От Мариуполя до места добычи этого каолина 15 километров где-то, и там достаточно большое месторождение, поэтому они оттуда его таскают. Также они понемногу завозят его где-то с севера Донецкой области.



Из порта Мариуполя вошло 2 балкера / Телеграм-канал Петра Андрющенко

В общем, все. Зерна мы не видим, больше никаких грузов не видим ни к нам, ни от нас. Суда заходят пустые, по крайней мере эти 2 балкера были пустые. Они зашли, сразу пришвартовались к причалам с сыпучим, это означает, что они ничего не провозили, иначе бы они были там на другом причале.

Причем тот, другой, причал, о котором я говорю, ближе к бывшему судоремонтному заводу, первые-вторые ворота, они как-то так называются, первый-второй причал. Те, где тайком можно загружать-выгружать, и россияне знают, что он очень сложный для фиксирования, – там идет работа по восстановлению больших боксов и больших складов.

Судя по всему, россияне готовятся уже его переоборудовать под военное назначение, потому что там действительно не поймешь, что когда и куда загружено, что когда и куда выгружено, и железная дорога туда тоже достаточно подходит. А ангары там такие, что достаточно сложно будет пробить, потому что там бетонные укрепления довольно мощные, как ни крути, поэтому россияне готовятся к этому.

О роли железной дороги для логистики россиян

Железная дорога работает, поезда ездят в порт и из порта достаточно часто, раз в 2 или 3 дня, плюс большое количество маневровых тепловозов. То есть железная дорога даже активнее с портом, чем, скажем, за год до полномасштабного вторжения, откровенно говорю.

Тогда россияне парализовали фактически все судоходство своим Крымским мостом и ограничениями, а сейчас у них таких ограничений нет, поэтому спокойно курсирует. Поэтому думаю, к сожалению, если в этом году мы не нанесем удары по железной дороге и не остановим прежде всего железнодорожное движение, то увидим достаточно большую активную и агрессивную железнодорожную логистику.

Я бы таки не забывал, что не Мариуполем единым. Угледар никуда не делся, а железную дорогу они почти полностью там восстановили. Поэтому полное кольцо от, собственно, Ростова до Джанкоя у россиян уже в руках. И только Силы обороны могут это остановить прямыми ударами по логистике из-за повышения риска захода в порт.

Опять же скажу, может, это немного популистски будет, однако если бы мы хотя бы раз затопили хоть одно судно, которое стоит в порту непосредственно, то это было бы последнее судно на полгода как минимум, если не больше, которое заходит в порт. Россияне к этому относятся достаточно осторожно и серьезно и не рискуют лишний раз на самом деле, несмотря на свои примеры с танкерами, например, в Черном море.

Но то, что касается военной составляющей, где есть часть, за которую отвечают сами военные на оккупированных территориях, – Мариупольский порт, Бердянский порт, железнодорожная логистика, то здесь достаточно серьезный подход и они действительно лишний раз не подвергают риску собственные ресурсы.

Балицкий врет о Бердянске

Гауляйтер оккупированных территорий в Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что мазут вроде бы из Черного моря добрался до берегов Бердянска. Но насколько я пытался проанализировать эту информацию, она не соответствует действительности. С какой целью Балицкий распространяет это сообщение?

Балицкий, в принципе, как бы так сказать и не выругаться, немного обманывает постоянно. У него очень простая цель всегда – у него нет никакого выбора, он должен находиться в информационном поле. А попадать в информационное поле он может только через такие скандалы, через какие-то резонансы. Поэтому он постоянно вылезет и что-то такое ляпнет.

На этой неделе он сообщал о попадании в порту, которого не было на самом деле. Теперь мы видим мазут, которого нет. Почему так? Потому что есть потребность во внимании, чтобы оно было к нему приковано. Из Кремля, не наше внимание. И конечно, финансы. Понятно, что это действительно очень большая беда в России. И она вот-вот будет у нас уже непосредственно. Но это деньги, и средства выделяют огромные. Здесь вопрос просто в финансовом ресурсе.

Доверять тому, что говорил Балицкий, я напомню, в прошлом году мы с вами разговаривали, то он рассказывал, что уже железная дорога построена от Мариуполя до Бердянска. Так же сейчас с мазутом. Нет никакого мазута на самом деле теперь ни в Приморске, ни в Бердянске. Все это бла-бла-бла на сегодняшнюю ситуацию.

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Потому что то, что они даже вывалили в инфополе – фотографии, потом видео появилось, то можно посмотреть, что такое мазут в море. Думаю, каждый хоть раз понимал, как бывает на заправках, когда попадают нефтепродукты, в частности бензин или дизель, в какую-то воду или лужу, как оно выглядит: появляется пленка сверху. Так, собственно, должно быть и с мазутом. Его нет.

То, что они рассказывают о каких-то тяжелых частицах мазута в песке, – это просто бред, или показывают какую-то выброшенную на берег рыбу. Это зима, это штормы и это нормально. Их там должна быть куча и без всякого мазута.

Другая угрожающая ситуация в том, что вчера официальное сообщение, что на Тузле действительно был найден и зафиксирован мазут, уже есть пятна на побережье, а это фактически уже Керченский пролив. Это первое сообщение о наличии мазута в Керченском проливе.

Следующая неделя должна быть со штормами, это означает, что тогда, вероятнее всего, первые мазуты попадут непосредственно в акваторию Азовского моря. Где именно он будет найден, нельзя сказать. Это может быть украинская часть Приазовья, или это может быть российская часть Азовского моря – равнозначно. Как течение пойдет, никто не знает, но то, что в Азовское море попадет в мазут, это однозначно.

Также понятно, что где-то в районе Одессы или в районе Николаева в акватории Черного моря мы тоже рано или поздно найдем эти мазутные пятна, учитывая то, как идет распространение мазута сейчас на полуострове Крым. Он фактически его уже обошел, а это означает, что будет нести дальше.

К сожалению, впереди у нас очень много работы, связанной с мазутом, а для Азовского моря это просто ужас. Потому что там нет ни специалистов, нет ресурса и внимания, и никто там ничего делать не будет. Единственное, что сегодня в оккупированном Токмаке объявили набор волонтеров на чистку Азовского моря.

Поедут люди, зимой поотдыхают на Азове. Я так это вижу, потому что там нет ничего, это большой обман. Очень плохо, что многие наши ресурсы подхватили это, просто цитируя Балицкого. А Балицкий исчез из этих сообщений, и у нас все рассказывают, что там есть мазут. А мазута на самом деле нет.

Здесь и нашим надо быть немного внимательнее с фактчекингом. Потому что россияне всегда используют информацию, которая появляется у нас, против нас, потом обвиняя во лжи. И никто не будет вспоминать Балицкого, а будет вспоминать наши ресурсы и рассказывать, что опять украинцы соврали.