Самая мощная из всех вблизи: россияне построили огромную военную базу в Мариуполе
- Оккупированный Мариуполь стал крупным военным хабом для россиян, где сосредоточено значительное количество военной техники и подразделений, в частности росгвардии в виде кадыровцев.
- Металлургический комбинат имени Ильича стал центром базирования и ремонта военной техники, вокруг которого развернута развитая железнодорожная инфраструктура.
- На комбинате работает около 1500 местных жителей.
Оккупированный Мариуполь стал настоящим военным хабом для россиян. Через город постоянно направляется военная техника, туда свозят военных, ведь там есть огромная база, выполняющая самые разнообразные функции.
Фактически это город в городе, где постоянно происходят ремонтные и другие работы. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу подробнее о том, где россияне обустроили мощную военную базу и что там происходит.
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Россияне создали мощный военный хаб
По улицам временно оккупированного Мариуполя ездят военные грузовики и бронетранспортеры – они держат курс на металлургический комбинат имени Ильича. Уже долгое время его контролируют люди Рамзана Кадырова, о чем в 2024 году сообщали даже в The Wall Street Journal.
В последние дни туда оккупанты свозят побитую технику после своих неудачных штурмов.
Это не просто хаб, а настоящий "российский "Рамштайн"" на оккупированных территориях. Это огромная военная база, которая систематически расширяется. В частности, там есть и ремонтная база, куда свозят всю побитую технику. Ближе Ростова-на-Дону такой точки для россиян не существует,
– отметил Петр Андрющенко.
По его словам, это самое мощное место, где россияне могут хранить и ремонтировать военную технику. Там есть соответствующие краны и тралы, которые частично восстановили после захвата Мариуполя. Подобный объект могли бы создать и в оккупированном Донецке, впрочем, город беспощадно разграбила так называемая "власть", поэтому там просто ничего не осталось. А вот в Мариуполе – осталось.
"Есть еще две военные базы, одна из которых почти вплотную к комбинату Ильича. То есть все военное на сегодня базируется вокруг комбината, в том числе и разветвленная система железнодорожного сообщения: что хочешь – то и делай. Мы не можем проследить, что там происходит. Это невозможно, ведь там буквально город в городе", – объяснил Андрющенко.
Известно, что сейчас на комбинате работает около 1500 мариупольцев. Их тщательно отбирали и проверяли, чтобы не допустить разного рода диверсий. Поскольку в Мариуполе критическая ситуация с работой, местные держатся за свое место.
Оккупанты продолжают и дальше развивать военно-логистическую базу, которая выполняет самые разнообразные функции. Там базируется немало подразделений различного направления, в том числе и росгвардия в виде кадыровцев. Систематически туда завозят и системы ПВО. Стоит также добавить, что территория комбината Ильича сопоставима с территорией Мариуполя, которая отведена для жилой застройки.