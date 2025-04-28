Самая мощная из всех вблизи: россияне построили огромную военную базу в Мариуполе

Оккупированный Мариуполь стал настоящим военным хабом для россиян. Через город постоянно направляется военная техника, туда свозят военных, ведь там есть огромная база, выполняющая самые разнообразные функции.

Фактически это город в городе, где постоянно происходят ремонтные и другие работы. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу подробнее о том, где россияне обустроили мощную военную базу и что там происходит.

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Россияне создали мощный военный хаб

По улицам временно оккупированного Мариуполя ездят военные грузовики и бронетранспортеры – они держат курс на металлургический комбинат имени Ильича. Уже долгое время его контролируют люди Рамзана Кадырова, о чем в 2024 году сообщали даже в The Wall Street Journal.

В последние дни туда оккупанты свозят побитую технику после своих неудачных штурмов.

Это не просто хаб, а настоящий "российский "Рамштайн"" на оккупированных территориях. Это огромная военная база, которая систематически расширяется. В частности, там есть и ремонтная база, куда свозят всю побитую технику. Ближе Ростова-на-Дону такой точки для россиян не существует,

– отметил Петр Андрющенко.

По его словам, это самое мощное место, где россияне могут хранить и ремонтировать военную технику. Там есть соответствующие краны и тралы, которые частично восстановили после захвата Мариуполя. Подобный объект могли бы создать и в оккупированном Донецке, впрочем, город беспощадно разграбила так называемая "власть", поэтому там просто ничего не осталось. А вот в Мариуполе – осталось.

"Есть еще две военные базы, одна из которых почти вплотную к комбинату Ильича. То есть все военное на сегодня базируется вокруг комбината, в том числе и разветвленная система железнодорожного сообщения: что хочешь – то и делай. Мы не можем проследить, что там происходит. Это невозможно, ведь там буквально город в городе", – объяснил Андрющенко.

Известно, что сейчас на комбинате работает около 1500 мариупольцев. Их тщательно отбирали и проверяли, чтобы не допустить разного рода диверсий. Поскольку в Мариуполе критическая ситуация с работой, местные держатся за свое место.

Оккупанты продолжают и дальше развивать военно-логистическую базу, которая выполняет самые разнообразные функции. Там базируется немало подразделений различного направления, в том числе и росгвардия в виде кадыровцев. Систематически туда завозят и системы ПВО. Стоит также добавить, что территория комбината Ильича сопоставима с территорией Мариуполя, которая отведена для жилой застройки.