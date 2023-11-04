Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что первый балкер в Мариуполе, вероятно, был пуст. А его заход в порт было только тестовым.

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Важный для россиян груз

Уже 30 октября в порту Мариуполя появился второй морской балкер. Факт его мероприятия и швартовки удалось установить исключительно через системный мониторинг, потому что его пытались скрыть за элеватором.

Первое судно зашло и вышло, судя по всему, было пустым. У нас была гипотеза, что это было просто тестовое мероприятие. Вес такого загруженного балкера составляет минимум 25 тысяч тонн. Хуже всего, что гипотеза подтвердилась два дня назад была новый заход судна морского класса,

– отметил Петр Андрющенко.

Одновременно с мероприятием и швартовкой над Мариупольским портом началось активное патрулирование российской авиации. Было сложно провести фиксацию происходящего дальше, поэтому пока нельзя привести больше деталей.

"Позавчера (1 ноября – 24 Канал) над портом работала ПВО. Впервые запустили дымовую завесу и затем тоже подняли авиацию. Это значит, что это судно находится в акватории и имеет большое значение для россиян. Это плохой колокольчик", – подчеркнул Андрющенко.

Это означает, что Мариупольский порт может принимать суда большой нагрузки. С точки зрения военной логистики это может существенно изменить ситуацию с поставкой на линию фронта.

Пока, к сожалению, невозможно установить, что привезли на балкере. В той части порта работают исключительно россияне или коллаборанты, которые не допустят утечки информации.

Петр Андрющенко о прибытии балкера в порт Мариуполя: смотреть видео

Морской балкер в порту Мариуполя: что известно