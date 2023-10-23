Речь идет о ракетах Storm Shadow, SCALP, ATACMS. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Россияне прекратят использование порта
Роман Свитан отметил, что ВСУ смогут уничтожать российские балкеры в порту Мариуполя. Всё будет зависеть от определения координат. У украинских защитников есть средства контроля и связи в этом регионе.
По мнению полковника ВСУ в запасе, с военной точки зрения россиянам не выгодно использовать порты. До Мариуполя можно добраться с помощью шоссе из Ростова, Таганрога. Также захватчики сейчас пытаются запустить железную дорогу.
Понимая, что они будут под ударами наших ракет. Туда достанут и Storm Shadow, и SCALP, и ATACMS. Это ненадолго, по крайней мере, до первого удара, первого уничтоженного судна. Затем россияне перестанут использовать этот порт для движения военных грузов,
– убежден он.
Свитан о морских балкерах России в порту Мариуполя: смотрите видео
Морской балкер в порту Мариуполя: что известно
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 23 октября сообщил, что в порт временно оккупированного города впервые вошел морской балкер России. По его словам, это очень плохая новость.
- Андрющенко объяснил, что возле причала Судоремонтного завода в Мариуполе впервые пришвартовалось судно морского класса балкеров, оснащенное собственными кранами. Полная погрузка такого судна – более 5 тысяч тонн.
- Пока неизвестно, что привезли балкером. Наблюдения продолжаются. Он отметил, что военно-логистическая карта начинает меняться. В то же время, советник мэра Мариуполя добавил, что это приближает "хлопковый" сезон в Приморском районе Мариуполя.