Мовиться про ракети Storm Shadow, SCALP, ATACMS. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Росіяни припинять використання порту

Роман Світан зазначив, що ЗСУ зможуть знищувати російські балкери у порту Маріуполя. Все буде залежати від визначення координат. Українські захисники мають засоби контролю та зв’язку щодо цього регіону.

На думку полковника ЗСУ у запасі, з військової точки зору росіянам не вигідно використовувати порти. До Маріуполя можна дістатися аз допомогою шосе з Ростова, Таганрога. Також загарбники зараз намагаються запустити залізну дорогу.

Розуміючи, що вони будуть перебувати під ударами наших ракет. Туди дістануть і Storm Shadow, і SCALP, і ATACMS. Це ненадовго, принаймні до першого удару, першого знищеного судна. Потім росіяни перестануть використовувати цей порт для руху військових вантажів,

– переконаний він.

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