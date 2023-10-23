Мовиться про ракети Storm Shadow, SCALP, ATACMS. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Росіяни припинять використання порту
Роман Світан зазначив, що ЗСУ зможуть знищувати російські балкери у порту Маріуполя. Все буде залежати від визначення координат. Українські захисники мають засоби контролю та зв’язку щодо цього регіону.
На думку полковника ЗСУ у запасі, з військової точки зору росіянам не вигідно використовувати порти. До Маріуполя можна дістатися аз допомогою шосе з Ростова, Таганрога. Також загарбники зараз намагаються запустити залізну дорогу.
Розуміючи, що вони будуть перебувати під ударами наших ракет. Туди дістануть і Storm Shadow, і SCALP, і ATACMS. Це ненадовго, принаймні до першого удару, першого знищеного судна. Потім росіяни перестануть використовувати цей порт для руху військових вантажів,
– переконаний він.
Світан про морські балкери Росії в порту Маріуполя: дивіться відео
Морський балкар у порту Маріуполя: що відомо
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 23 жовтня повідомив, що до порту тимчасово окупованого міста вперше зайшов морський балкер Росії. За його словами, це дуже погана новина.
- Андрющенко пояснив, що біля причалу Судоремонтного заводу у Маріуполі вперше пришвартувалося судно морського класу балкерів, оснащене власними кранами. Повне навантаження такого судна – понад 5 тисяч тонн.
- Наразі невідомо, що привезли балкером. Спостереження тривають. Він зазначив, що військово-логістична мапа починає змінюватися. Водночас радник мера Маріуполя додав, що це наближає "бавовняний" сезон у Приморському районі Маріуполя.