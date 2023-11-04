Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що перший балкер у Маріуполі, ймовірно, був порожнім. А його захід у порт був лише тестовим.

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Важливий для росіян вантаж

Уже 30 жовтня у порту Маріуполя з'явився й другий морський балкер. Факт його заходу та швартовки вдалось встановити виключно через системний моніторинг, адже його намагались приховати за елеватором.

Перше судно зайшло і вийшло, судячи з усього було пустим. У нас була гіпотеза, що це був просто тестовий захід. Вага такого завантаженого балкера становить мінімум 25 тисяч тонн. Найгірше, що гіпотеза підтвердилась два дні тому був новий захід судна морського класу,

– зазначив Петро Андрющенко.

Одночасно із заходом та швартуванням над Маріупольським портом почалось активне патрулювання російської авіації. Було складно провести фіксацію того, що відбувалось далі, тому поки не можна навести більше деталей.

"Позавчора (1 листопада – 24 Канал) над портом працювала ППО. Вперше запустили димову завісу і потім теж підняли авіацію. Це означає, що це судно перебуває в акваторії і має велике значення для росіян. Це поганий дзвіночок", – наголосив Андрющенко.

Це означає, що Маріупольський порт може приймати судна великої навантаженості. З точки зору військової логістики, це може суттєво змінити ситуацію з постачанням на лінію фронту.

Поки, на жаль, неможливо встановити, що саме привезли на балкері. В тій частині порту працюють виключно росіяни або колаборанти, які не допустять витоку інформації.

Петро Андрющенко про прибуття балкера у порт Маріуполя: дивитись відео

Морський балкер у порту Маріуполя: що відомо