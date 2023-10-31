Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що поки точно невідомо, що саме окупанти перевозили на морському судні.

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Які є версії

Як наголосив Андрющенко, найімовірніше, там не перевозили військову техніку та зброю. Переважно її важко розвантажити та складно перевозити. Техніку не сховаєш по вагонах. Для її перевезення потрібна спеціальна платформа.

А от ящики з боєкомплектом. Це може бути. Уявіть, що таке 10 – 20 тисяч тонн боєкомплекту. Кулі, снаряди будь-що. Спокійно собі перетягнуть з порту у Волноваху. Це займе добу, якщо нормально все зробити,

– припустив Андрющенко.

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Також окупанти зараз посилено встановлюють зв'язок для потреб фронту. Це – габаритні "глушилки", які схожі на вишки мобільних операторів. Можна припустити, що вони також перевозили їх на морському судні.

Насправді там реально було перевезти багато речей. Але поки немає точно інформації.

Багато речей. Є багато варіантів. Зв'язок, інженерні матеріали, РЕБи. Все, що завгодно, та все, що є цінним для росіян,

– зазначив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі: коротко