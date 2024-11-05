"Кадыров возвращается в Мариуполь": как нажился на украинцах и что будет теперь

Рамзан Кадыров уже нажился на украинцах, вывезя ценное металлургическое оборудование из Мариуполя и продав его России. Затем Кадыров покинул город, но сейчас появляются признаки, что он планирует вернуться.

Об этом в разговоре на 24 Канале рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что пока непонятно точно, в каком формате это произойдет. Больше об этом, что теперь ждет Мариуполь и о ряде операций Украины по уничтожению российской логистики на оккупированных территориях – читайте далее в материале.

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Украина провела ряд операций по уничтожению логистики оккупантов

Утром 31 октября так называемая оккупационная власть России заявила об атаке дронов на морской порт в Бердянске. Ориентировочно было запущено 6 БПЛА, может и больше. Есть информация, что российские пропагандисты в репортаже вместе с гауляйтером Евгением Балицким признались, что один из дронов повредил корабль в порту. Какие последствия от ударов?

Так и есть, один из кораблей был поврежден, не знаем, какой именно. С Бердянском и с портом непростая история по получению информации и предательства. Однако "спасибо" господину Балицкому, что он так хочет попасть на телеэкраны российских официальных пропагандистских каналов, что понемногу освещает те последствия, которые нам так нужны, чтобы провести исследования, сверить те данные, которые есть, с партнерами.

Сейчас ни одного корабля в порту Бердянска нет. После удара, за несколько дней, начиная с 31 октября, россияне начали вывод тех судов, которые были пришвартованы в порту, в частности того, что был, учитывая все, поврежден. Сейчас там просто пустота.

Электроснабжение было фактически уничтожено из-за попадания в подстанцию, которая тоже была, вероятнее всего, одной из целей, потому что это обесточивает работу Бердянского порта и делает невозможным выгрузку или загрузку судов. Продолжается ремонт, сколько на это понадобится времени – никто не знает. Электрического тока до сих пор нет.

Также были частично ранены оккупанты, потому что там было попадание по промышленным складам, которые расположены в порту, – там, где базируются российские военные. Это была довольно успешная атака.

Это история, которая очень вдохновляет людей на всех оккупированных территориях, потому что очень много критики у нас было за кадром по организации и синхронизации работы с российской логистикой. Сейчас видим наконец целенаправленную работу украинских Сил обороны вместе с нашим движением сопротивления и с людьми, которые работают в оккупации – партизанским движением по обезвреживанию российской логистики.

Удар по порту – это уже финальная составляющая в цепи, потому что этот удар состоялся 31 октября (порт, судна, электроснабжения). Но накануне, 27 октября, был взорван железнодорожный мост, который объединял Бердянск с Токмаком и обеспечивал логистику прежде всего в порт. После того как его взорвали, что подтверждено также ГУР, использование порта и железной дороги, как военной логистики, сегодня невозможно.

Накануне, 27 октября, возле Токмака было поражение поезда, который автоцистернами привозил топливо. Тоже очень точный удар – несколько цистерн сожжено дотла. За несколько дней исследованием от наших партнеров идентифицировали место попадания.

За 27, 28 и 31 октября фактически были нанесены критические поражения военной логистики россиян в этой опасной связке "порт – железная дорога". Прекрасный пример, надеюсь, что он будет масштабирован на все оккупированные территории, и это замедлит наступление россиян, и наконец они не смогут так свободно чувствовать себя по развитию логистики, как это было раньше. Как мы видели, они строили всю логистику из России непосредственно в Мариуполь.



Украина уничтожает логистику врага на оккупированных территориях / Getty Images

"К ноябрю будет готова": что Россия строит на оккупированных территориях

Интересует состояние железнодорожного сообщения "Ростов-на-Дону – Донецк – Волноваха – Мариуполь". Что с этим участком?

Пока достаточно активно функционирует, к сожалению. Мы не видим активной работы порта, а это означает, что очень активной является работа железной дороги. При этом локомотивное депо, которое расположено на территории Мариупольского железнодорожного вокзала, довольно активно работает. Видим очень много тепловозов.

Там появились наконец не наши тепловозы. Они попали в Мариуполь, вероятно, из России, потому что это не раскрашенные тепловозы, которые остались на территории по крайней мере тепловозного депо из распоряжения "Укрзализныци". То есть это уже российские тепловозы. Это означает, что она работает.

Мы фиксируем эти поезда в направлении Донецка, Иловайска, Волновахи, России. Видим, что идет восстановление Волновахского депо, теперь уже полноценно. Продолжается ремонт дороги и полотна в районе Угледара. Это та часть железной дороги, которая должна соединить Волноваху и Розовку Запорожской области. Она раньше и соединяла, но была повреждена.

Согласно нашим оценкам, до конца ноября дорога будет финально готова. Принимая во внимание те усилия, которые они прилагают, это еще, к счастью, не тот темп, который мы видели, когда они работали возле Маловодного. Это связано с тем, что неподалеку все же продолжаются агрессивные и активные боевые действия в сторону Курахово – то, что происходит после Угледара.

Поэтому россияне не могут полноценно развернуть свою инженерную группу, поэтому немного медленно идет процесс. Но Россия над этим работает. Одновременно мы видим, что наши не жалеют бердянскую логистику. Это тоже хорошо, потому что это определенные вызовы для россиян.

Розовка, Мелитополь и Бердянск – это имеющиеся ветки. Они не были повреждены за период оккупации, потому что там она довольно "мирно" прошла. Россияне используют ее сегодня в достаточном объеме при необходимости. В основном железная дорога работает для того, чтобы доставлять топливо из Крыма в Розовку, но если россияне вклинятся полностью, это будет у них, к сожалению, полноценная железная дорога.

Надо понимать, как будут развиваться события, какой будет погода. Если пойдет снег, заморозки или начнутся обильные дожди, возможно, эти ремонты немного замедлятся и будут перенесены на 2025 год, как это было в 2023 году, когда они строили железную дорогу в Мариуполь.

В конце октября так называемый "губернатор" оккупированной части Запорожской области Балицкий отметился рядом громких заявлений. В частности, сказал, что якобы активно продолжается строительство железнодорожной ветки из Мелитополя в Бердянск. Какой смысл в возведении этого железнодорожного сообщения?

Я думаю, что это железнодорожное сообщение существует исключительно в воображении Балицкого и это стандартная ситуация в ряде его заявлений. Надо понимать, кто такой Балицкий с точки зрения его статуса на оккупированных территориях.

Он почти никто, чуть выше главы так называемой "лнр", о которой в России даже забыли. Его никто не знает, тотально никто не финансирует. Это точно не тот "русский мир", за который он боролся. Он пытался занять место, которое бы равнялось месту Пушилина (глава так называемой "днр" – 24 Канал), который действительно имеет вес, присутствует в российском информационном поле.

Для чего это делается? Во-первых, за этим стоят деньги, финансовый поток. Во-вторых, он прекрасно понимает, как работает украинское информационное поле и как мы отслеживаем все то, что заявляют такие гауляйтеры на оккупированных территориях для того, чтобы сразу сверяться с реальностью и понимать, что будет дальше. И он этим пользуется.

Через наше информационное поле его заявления попадают в российскую информационную плоскость. Балицкий добивается, что сейчас, например, мы с вами будем обсуждать, насколько это рискованная история с точки зрения военной логистики, если россияне его действительно построят.

Все эти истории по логистике Бердянск – Мелитополь так не работают, как было, например, с мариупольской логистикой. Она не угрожает, потому что никаких вопросов не решает, а железнодорожное сообщение Бердянска с Мелитополем существует сегодня, но идет по кругу. Нет в нем никакого глобального смысла.

Однако, если мы будем говорить о тотальных угрозах, то Балицкий поедет в Москву, начнет бегать по Кремлю и рассказывать, мол, "видите, как Украина волнуется, боится, что мы построим эту железную дорогу, поэтому давайте в конце концов ее построим". Это очень большой инфраструктурный проект – с нуля построить железную дорогу, и это большие деньги ему лично в карман.

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Это точно не сработает, как не сработало с железной дорогой между Мариуполем и Бердянском, которую он так громко анонсировал несколько раз, она даже существовала на картах, и о которой россияне сегодня забыли, потому что в ней нет смысла.

Стоит смотреть, как работает российская экономика, а она функционирует очень просто. Сейчас мы видим падение перевозок российской железной дороги почти на 7%, и даже бизнес, который существует в России, переходит на автоперевозки, потому что он считает, что это дешевле.

При таких условиях российская железная дорога не станет строить новую, как огромный инфраструктурный проект, условно говоря, из Ростова в Мариуполь, из Мариуполя в Бердянск, из Бердянска в Мелитополь и так далее. Потому что это деньги, которых нет, и не факт, что они будут.

А с точки зрения логистики, в этом нет необходимости. Повторюсь, существует украинская железная дорога, которую они восстанавливают, она работает. Если там надо будет дизелю пройти определенное расстояние не за 8 часов, а за 10 часов, то ничего страшного, но Балицкий пытается таким образом набрать себе политический вес.

Он хочет перепрыгнуть через собственную голову, придать вес Запорожскому региону, но не удается. Это очень странно, но, принимая во внимание российское информполе, в этой войне существует исключительно Донецкая область. Условно, вся агрессивная война происходит на территории Донецкой области; все деньги на "восстановление" идут в Донецкую область, Мариуполь.

Кто говорит об оккупированной территории как лицо "борьбы с тотальным господством Украины" и другие российские нарративы? Опять же, так называемый глава оккупационной власти псевдореспублики в Донецкой области Пушилин. Все, ничего другого в российском информационном поле не существует. У них даже части Курской области, которая под контролем ВСУ, не существует. Куда там Балицкому продвинуться?

Как Кадыров нажился на украинцах

Издание The Guardian сообщило, что глава Чечни Рамзан Кадыров занимается масштабными хищениями имущества на территории оккупированного Мариуполя. Напомню, что кадыровцы вывезли с металлургического комбината имени Ильича все оборудование, которое можно было демонтировать, и уже продали за безумные деньги. Что конкретно они вывозили и кому продавали? Делали это внутри России?

Да, внутри России. Все продано их металлургическому комплексу, который расположен в районе Урала, все поехало туда. Это конкуренты наших владельцев на украинских металлургических заводах, которые работали в Мариуполе и продолжают работать на территории Украины.

Рынок черной металлургии очень узкий, она не слишком популярна. В определенное время начался процесс модернизации, и такой же процесс модернизации стартовал на территории России. Поэтому была одна и та же поставка оборудования. Очень большие комплексы доставлялись, это касалось доменных печей. Говорится о десятках миллионов евро, которые потратили на замену оборудования.



Кадыров вывез ценное оборудование из Мариуполя и продал России / Getty Images

В свое время проводились большие диалоги, были такие противостояния общества внутри Мариуполя с точки зрения борьбы за чистый воздух, поэтому оборудование абсолютно современное. Оно было произведено и поставлено после 2015 года, ориентировочно это период 2017 – 2019 годов.

Некоторое оборудование даже до конца так и не прошло модернизацию, процесс прервало российское вторжение 2022 года. А сейчас его не существует, оно уже все на территории России. Все будет разобрано на различные компоненты, будут привлечены для обслуживания и замены тех, что необходимы российскому металлургическому комплексу.

Потому что у россиян сегодня в реальности нет доступа к этим производителям. Они не могут купить напрямую, что им нужно, из-за санкций, а никакого пути в обход они тоже не наработали. Поэтому Кадырову очень повезло, потому что у него в руках оказалось просто золото. Ничего не потратив, он получил новое оборудование, которое вывезли и продали.

Что ждет Мариуполь после возвращения Кадырова

Вообще, если говорить о Кадырове и Мариуполе – он возвращается в город. Еще не понятно окончательно, как именно это будет происходить, но определенный ряд событий уже происходит. Например, недавно Кадыров дал очередной орден своей дочери за "популяризацию чеченской диаспоры на территории так называемой "днр".

Из всей подконтрольной так называемой оккупационной власти территории она была исключительно в Мариуполе. Она была "лицом", которое обеспечивало в 2022 и в начале 2023 года легализацию населением Мариуполя, оставшегося в городе, именно кадыровцев.

Это был достаточно успешный кейс, потому что у мариупольцев было наихудшее отношение к так называемым "днровцам", потому что это – не люди с точки зрения того, как они вели себя. Затем за ними шли россияне, а кадыровцы будто стояли отдельно и демонстративно очень хорошо относились к местному населению. Публичным лицом этой игры была дочь Кадырова.

Затем в 2023 году большая чеченская диаспора переехала в Мариуполь и там начался абсолютный беспредел: царила тотальная безнаказанность и невозможно было ее урегулировать, произошел скандал с Пушилиным. Тогда уже с помощью росгвардии и других подразделений ФСБ, в частности спецназа, а также благодаря отдалению Кадырова от Кремля и приближению Пушилина, удалось немного привести их в порядок на территории Мариуполя.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Например, кафе в центре "Гуси-лебеди" было полностью чеченским, а сейчас оно стало российским. Там находятся в основном оккупационные представители, по крайней мере там не наблюдается этническая принадлежность посетителей. Это очень показательная история.

Однако сейчас Кадыров активизировался. Они продали оборудование, вот снова появляется его дочь. Думаю, что будет повторение экспансии кадыровцев в Мариуполе. Здесь уже надо смотреть на игру России, потому что и россияне возвращаются в Мариуполь. Если их "спайка" с Кадыровым будет успешной, как в свое время "спайка" фсбшников с кадыровцами позволила Пушилину набрать вес, то Мариуполь ждут очень "веселые" и непростые истории с перераспределением финансовых потоков.

С нашей точки зрения, это абсолютно замечательно. Это значит, что именно россияне будут минусовать своих гауляйтеров. Это значит, что они будут стреляться, резаться, как они это умеют делать. Единственное, что нашим гражданам надо будет очень осторожно держаться как можно дальше. Поэтому, думаю, что Мариуполь ждет новый "взрыв 1990-х", только теперь с участием официальных лиц, в частности Кадырова.

Вторую часть интервью с Петром Андрющенко – читайте вскоре на 24 Канале.