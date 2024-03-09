Через бандитские схемы: как россияне "скупают" недвижимость украинцев в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты и коллаборанты открывают чужие квартиры, выдают их за свое имущество и продают желающим россиянам. В город пришли "лучшие" черты бандитских 90-х, которые романтизируют россияне.

Оккупанты очень хорошо чувствуют себя в таких условиях. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского районного совета Дмитрий Забавин, добавив, что захватчики поделили город на сферы влияния.

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Какие бандитские схемы используют россияне

Недвижимость в оккупированном Мариуполе в большом дефиците, ведь Россия разрушила или повредила более 80% жилого фонда города. Поэтому количество так называемых риелторских компаний там растет. Они делают циничные видеообзоры и рассказывают, как круто жить рядом с Азовским морем. Однако, вероятно, "забывают" рассказать о полном разрушении Мариуполя российскими захватчиками.

Они даже показывают полуразрушенные дома и квартиры, и рассказывают абсолютно серьезно, как хорошо это купить и как хорошо там жить,

– сообщил Забавин.

Мариупольцы боятся выезжать из города из-за того, что их имущество заберут. Условно говоря, если в квартире или доме не проживают 2 – 3 месяца, то россияне создают "комиссию", которая признает помещение якобы "ничейным" и отправляет в собственность так называемой псевдореспублики. Далее по схемам их перепродают россиянам, которых завозят в Мариуполь.

"Эту всю схему сделали для заработка и изменения коренного состава населения оккупированного Мариуполя на понятных рабов. Это делается различными методами. Один из них – рейдерский захват собственности украинцев", – объяснил Забавин.

Последние новости из Мариуполя: коротко