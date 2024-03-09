Окупанти дуже добре почувають себе у таких умовах. Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської районної ради Дмитро Забавін, додавши, що загарбники поділили місто на сфери впливу.

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Які бандитські схеми використовують росіяни

Нерухомість в окупованому Маріуполі у великому дефіциті, адже Росія зруйнувала або пошкодила понад 80% житлового фонду міста. Тож кількість так званих рієлторських компаній там зростає. Вони роблять цинічні відеоогляди та розповідають, як круто жити поряд з Азовським морем. Однак, певно, "забувають" розповісти про повну руйнацію Маріуполя російськими загарбниками.

Вони навіть показують напівзруйновані будинки та квартири, і розповідають абсолютно серйозно, як добре це купити та як гарно там жити,

– повідомив Забавін.

Маріупольці бояться виїжджати з міста через те, що їх майно заберуть. Умовно кажучи, якщо у квартирі або будинку не проживають 2 – 3 місяці, то росіяни створюють "комісію", яка визнає помешкання нібито "нічиїм" та відправляє у власність так званої псевдореспубліки. Далі за схемами їх перепродають росіянам, яких завозять у Маріуполь.

"Цю всю схему зробили для заробітку та зміни корінного складу населення окупованого Маріуполя на зрозумілих рабів. Це робиться різними методами. Один з них – рейдерське захоплення власності українців", – пояснив Забавін.

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