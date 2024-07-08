"Это и есть настоящая Россия": от чего сейчас страдает Мариуполь в оккупации

Временно оккупированный Мариуполь страдает от отсутствия качественного медицинского обслуживания. Россияне предоставить его не могут, поэтому отправляют людей в другие места.

Кроме этого, у оккупантов не хватает денег на финансирование важных объектов и обеспечение жизни жителей города, ведь практически все деньги идут на войну против Украины. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что даже россияне не имеют желания приезжать и работать в медицинской сфере.

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От чего страдает оккупированный Мариуполь

По словам Андрющенко, чем больше будут страдать и умирать украинцы, даже на оккупированных территориях, тем России лучше. Кроме этого, те люди, которые стали украинскими предателями и не смогли себя реализовать раньше, теперь резко стали врачами и возглавляют медицинские учреждения Мариуполя.

Оказалось, что они не способны ничего делать. Это бездари, которые являются властью. Стоит послушать, что говорят людям, которые обращаются в регистратуру больниц,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Он рассказал, что когда люди нуждаются в медицинской помощи, которую не могут предоставить врачи Мариуполя, их просто прогоняют, предлагают, например, ехать в Россию.

Также у оккупантов не хватает денег: на лекарства, восстановление театра или железную дорогу, ведь в городе работают региональные представители России. Национальные же работают для военно-промышленного комплекса.

Вот и такая "дырочка" появилась. Как будто многое начали, а довести до конца не могут и не собираются,

– отметил Андрющенко.

Даже россияне не хотят жить и работать в Мариуполе

Сами же россияне не едут работать медиками в Мариуполь. Если и приезжают, им обещают работу, высокую зарплату и еще и бесплатную квартиру, они просто разворачиваются. Эти предложенные условия жизни и переезд не перекрывают тот доход, который они получают в стране-агрессоре.

Медицинская система Россия построена на взяточничестве, а в Мариуполе оккупанты пробуют приблизиться к стандартам Украины, когда пациенты официально лечатся и не должны "благодарить" врачей.

Это тот самый русский мир, какой он есть на самом деле,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.