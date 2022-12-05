Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, наименее нагружено направление в сторону Донецка, наиболее – в сторону Запорожья, то есть в направлении Крыма.
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Технику и оружие россияне перевозят на гражданских фурах
Он отметил, что на этих путях безумные очереди, много грузовиков.
"Что хуже всего, значительное количество военной техники и боекомплектов оккупанты начали перевозить на гражданских автомобилях, фурах, чтобы не привлекать внимания. Но через этот поток наши источники видят, что там происходит", – подчеркнул советник.
Новые поставки – на Донецком направлении
Андрущенко отметил, что на прошлой неделе наиболее военно нагруженным было направление к городу Пологи.
Однако там что-то такое происходит, что даже оборудование из военного госпиталя оттуда перевезли уже в Мариуполь,
– рассказал он.
Советник мэра Мариуполя отметил, что с пятницы происходит перемещение техники уже на Донецкое направление. В грузовиках, идущих из России, перевозят военных, а также топливо, боекомплекты.
"Это не внутренние перемещения тех, кто был отведен из Херсона, – это новые поставки. И сейчас больше на север Донецкой области", – подчеркнул Андрющенко.
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Ситуация во временно оккупированном Мариуполе: что известно
- В разрушенном Мариуполе до сих пор живут люди. Большинство из них потеряли родительские дома и перебрались в уцелевшие дома. В сети обнародовали видео, как кто-нибудь из мариупольцев слушает песню "У меня нет дома".
- Похоже, некоторые российские СМИ решились говорить, что в Украине россиянам не рады. Издание опубликовало ежедневник инженера, которого отправили в командировку в захваченный Мариуполь и тот честно рассказал об отношении местных и впечатлениях от руин вместо города, а также о том, что их военные принесли в город много горя.
- Во временно оккупированном Мариуполе захватчики продолжают замещать украинское население российским. Они расселяют своих граждан по квартирам эвакуированных жителей. Районные оккупационные администрации распространяют информацию о том, чтобы горожане сдавали россиянам жилье в домах, где есть свет и вода.