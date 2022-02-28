Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области, – председатель ОГА

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко сообщил, что Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области.

Это подтверждают и опубликованные сведения о промежутке с 20:00 27 февраля до 9:00 28 февраля.

Важно Участники боевых действий будут освобождены из-под стражи, – Зеленский

В Сартане от обстрелов ранен 1 человек, повреждены 10 зданий. Ранее – 27 февраля – от авиаударов погибли 2 человека, ранены – 4.

от обстрелов ранен 1 человек, повреждены 10 зданий. Ранее – 27 февраля – от авиаударов погибли 2 человека, ранены – 4. В Лебединском было ракетное попадание и повреждено 15 домов. Важно, что потерпевших нет.

было ракетное попадание и повреждено 15 домов. Важно, что потерпевших нет. В Красногоровке и Марьинке обстрелы из артиллерии без потерь и разрушений.

обстрелы из артиллерии без потерь и разрушений. В Торецке ситуация напряженная, но контролируемая. Ночь прошла без обстрелов инфраструктуры и без жертв среди мирного населения.

ситуация напряженная, но контролируемая. Ночь прошла без обстрелов инфраструктуры и без жертв среди мирного населения. В Новомихайловке было около 20 залпов 152-мм артиллерии, однако информация о повреждениях уточняется.

"По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области. Как сообщают военные, за эти города ведутся бои. Работаю над предоставлением "зеленого коридора" – для завоза в Волновахе гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей", – сообщил Павел Кириленко.

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