Це підтверджують й опубліковані зведення щодо проміжку з 20:00 27 лютого до 9:00 28 лютого.

Важливо Учасники бойових дій будуть звільнені з-під варти, – Зеленський

У Сартані від обстрілів поранено 1 особу, пошкоджено 10 будівель. Раніше – 27 лютого – від авіаударів загинуло 2 особи, поранено – 4.

від обстрілів поранено 1 особу, пошкоджено 10 будівель. Раніше – 27 лютого – від авіаударів загинуло 2 особи, поранено – 4. У Лебединському було ракетне попадання й пошкоджено 15 будинків. Важливо, що потерпілих нема.

було ракетне попадання й пошкоджено 15 будинків. Важливо, що потерпілих нема. У Красногорівці та Мар'їнці обстріли з артилерії – без втрат та руйнувань.

обстріли з артилерії – без втрат та руйнувань. У Торецьку ситуація напружена, але контрольована. Ніч пройшла без обстрілу інфраструктури та без жертв серед мирного населення.

ситуація напружена, але контрольована. Ніч пройшла без обстрілу інфраструктури та без жертв серед мирного населення. У Новомихайлівці було близько 20 залпів 152-мм артилерії, проте інформація щодо пошкоджень уточнюється.

було близько 20 залпів 152-мм артилерії, проте інформація щодо пошкоджень уточнюється. У Миронівці обстріли з артилерії, але без постраждалих та пошкоджень.

обстріли з артилерії, але без постраждалих та пошкоджень. У Верхньоторецькому обстріли околиць почалися о 7 ранку – постраждалих немає.

"Станом на 9 ранку Маріуполь та Волноваха залишаються гарячими точками у Донецькій області. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої. Працюю над наданням "зеленого коридору" – для завезення у Волноваху гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації мешканців", – повідомив Павло Кириленко.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.