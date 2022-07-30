В Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не похитили россияне

россия "прославилась" не только своим варварством, но и воровством и мародерством. Люди стараются сделать все для того, чтобы этому помешать.

Иногда, чтобы зерно не досталось россиянам, люди выбирают, что его лучше уничтожить. Так, в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не украли россияне.

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Страстный привет оккупантам

Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что местная группа сопротивления "Немизида" привет оккупантам передает буквально. Партизаны подожгли зерно, чтобы те его не украли.

Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей возле Мариуполя. Красиво горит в сторону Новоазовска-Донецка,

– сообщил Андрющенко.

По его словам, у места пожаров расположены вражеские фортификации, склады техники из БК и минные поля. Их оккупанты наделали от испуга.

От пожара видны клубы дыма: смотрите видео

Теперь зерно ни погасить, ни украсть. Все очень надеются, что огонь нам поможет и перекинется на базу врага. Должен быть прекрасный "хлопок".

Что происходит в Мариуполе

В оккупированном городе царит беспредел, издевательства и зверства россиян. российские саперы работают на развалинах Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Они заставляют оставшихся в оккупации людей разбирать завалы.

Кроме того, российские оккупанты придумали, что хотят переименовать город. Более того, они собираются переименовать временно подконтрольный им Мариуполь в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова. Раньше они осквернили стелу при въезде в город цветами своей тряпки.

Также был случай, когда местный житель сделал замечания оккупантам. Те что-то праздновали и, как обычно у россиян бывает, пили. За замечание мужчины на этот счет, они бросили гранату ему во двор. Двух гражданских ранило, один был в тяжелом состоянии.

Как живет разбомбленный Мариуполь: смотрите видео