В Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей и доставки гумпомощи

Из Запорожья отправили автобусы в Мариуполь. На них планируют эвакуировать людей в более безопасное место.

Автобусы уехали утром 8 марта. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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На автобусах, которые будут перевозить гражданских, есть отметка "Красного Креста". Также в Мариуполь едут грузовики с гуманитарной помощью.

В Мариуполь отправили автобусы для эвакуации людей: видео

Заметим, ранее террористы не давали жителям безопасно эвакуироваться из города, потому что обстреливали автобусы. Также в Мариуполь не могла прибыть помощь, поскольку оккупанты заминировали дорогу. По словам Министра обороны Алексея Резникова, враг пытается уничтожить город гуманитарным кризисом.

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