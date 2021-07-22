Мариуполь затопил сильный дождь: движение на дорогах ограничено
Источник:патрульная полиция Донецкой области
В Мариуполе утром 22 июля выпал сильный дождь. Очень быстро он успел затопить ряд улиц города.
Водители трамваев и троллейбусов были вынуждены остановить движение. В то же время автобусы изменили свои маршруты.
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На каких улицах нет движения
- 7 проезд,
- Кирова,
- Торговая,
- на перекрестке "5 дорог",
- под мостом по улице Громовой.
Патрульные призвали водителей обходить эти участки.
Общественный транспорт начнет курсировать по привычному маршруту, когда вода полностью сойдет с улиц. Сейчас частично восстанавливают движение на улице Торговой, пишет Mrpl.city.
В социальных сетях местные жители опубликовали видео с последствиями непогоды. На нем видно, что люди передвигаются по улицам в воде.
Трамвай в воде. Люди в воде. Очень все прекрасно,
– сказала автор видео.
Смотрите видео затопленного Мариуполя:
Когда прекратится дождь
По данным ресурса Sinoptik, осадки в Мариуполе прекратятся до конца суток 22 июля. Уже вскоре город накроет настоящая жара – температура воздуха поднимется до +32 градусов.