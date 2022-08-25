Большинство жителей Мариуполя не собираются участвовать в "референдуме", – разведка

По большей части мариупольцы не собираются голосовать во время так называемого референдума. Многие озлоблены на оккупантов.

Только около 5-7% опрошенных четко сказали, что готовы прийти на "избирательные участки" и "проголосовать". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны 25 августа.

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Марипольцы в большинстве своем не хотят участвовать в "референдуме"

В неофициальных разговорах признают, что большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будет ли участвовать в указанном мероприятии,

– пишет украинская разведка.

Известно, что в городе остались люди 45 – 70 лет. Они озлобленно относятся как к россии, так и к представителям оккупационных "администраций". Коллаборанты сами об этом говорят.

Когда состоится "голосование"

Решения относительно самого псевдореферендума и даты его проведения еще нет. Ранее говорилось о том, что он состоится 11 сентября. Но это вызывает сомнения.

Сейчас оккупационная "власть" пытается не говорить лишний раз о "референдуме". Она сосредоточена на пропагандировании результатов "обеспечения населения социальной помощью, продуктами и подготовкой к зимнему периоду".

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