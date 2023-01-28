В оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв: город и близлежащие поселки – без света

Утром 28 января мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Мариуполе. Известно, что в результате большая часть города осталась без электроэнергии.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, раздался взрыв в Кальмиусском районе.

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Напоминание оккупантам об опасности

Как отметил Андрющенко, взрыв прогремел около 08:20. Его слышали в Кальмиусском районе на границе заводов Азовмаш и Ильича. Что касается причин, то их устанавливают.

Но эти приятные украинскому уху звуки становятся все чаще в городе. Настолько, что оккупанты уже не употребляют (слово – 24 Канал) "разминирование". Пожалуй, что-то случилось с челюстью…,

– иронически заявил он.

Около 09:40 он написал в телеграме о последствиях взрыва. По словам советника городского головы, в большинстве города исчезла электроэнергия. Кроме того, свет отсутствует в поселках приморской части Мариупольского района.

Около 10:00 Андрющенко добавил, что в Мариуполе отсутствуют электричество, вода, а также серьезные проблемы со связью и интернетом. Это касается также прилегающего к нему района.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе