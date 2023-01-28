В оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв: город и близлежащие поселки – без света
Источник:Петр Андющенко
Утром 28 января мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Мариуполе. Известно, что в результате большая часть города осталась без электроэнергии.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, раздался взрыв в Кальмиусском районе.
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Напоминание оккупантам об опасности
Как отметил Андрющенко, взрыв прогремел около 08:20. Его слышали в Кальмиусском районе на границе заводов Азовмаш и Ильича. Что касается причин, то их устанавливают.
Но эти приятные украинскому уху звуки становятся все чаще в городе. Настолько, что оккупанты уже не употребляют (слово – 24 Канал) "разминирование". Пожалуй, что-то случилось с челюстью…,
– иронически заявил он.
Около 09:40 он написал в телеграме о последствиях взрыва. По словам советника городского головы, в большинстве города исчезла электроэнергия. Кроме того, свет отсутствует в поселках приморской части Мариупольского района.
Около 10:00 Андрющенко добавил, что в Мариуполе отсутствуют электричество, вода, а также серьезные проблемы со связью и интернетом. Это касается также прилегающего к нему района.
Какая сейчас ситуация в Мариуполе
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин поделился имеющимися у него сведениями. По словам высокопоставленного чиновника, россияне продолжают сносить дома, которые своими же руками уничтожили. Известно, что они увозят бетон вместе с телами убитых украинцев.
- В то же время, Мариуполь продолжают заселять россияне. По словам Андрющенко, их в городе уже более 40 тысяч человек. Речь как о гражданских, так и о военных.
- Они без всякого стыда и сомнения заселяются в квартиры и дома местных. Им просто не хватает палаточных лагерей, которые разбивали оккупанты для своих же строителей.
- Любопытно, что Мариуполем уже не заправляют кадыровцы. Их влияние существенно уменьшилось. Известно, что теперь "баллом правит" русская фсб. В городе полностью работает следственный комитет России, а также ее расгардия. Не обошлось без "реформы" так называемой "ДНР".
- Напомним, что несколькими днями ранее в Мариуполь подвезли "хлопок". Местом доставки стала казарма, в которой на тот момент находились 200 оккупантов. Петр Андрющенко тогда заявил, что в тот день это был уже второй "хлопок". Первый попал вблизи Кальмиусского отделения полиции.