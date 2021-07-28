В Мариуполе в Азовское море вылили опасную краску: возмутительное видео

В районе Центрального пляжа Мариуполя в Азовское море разлили токсичную краску. Это произошло в ходе ремонтных работ, которые там выполняли.

Вода возле берега сразу стала красной, погиб малек бычка. Компанию, которая проводила ремонтные работы, привлекли к административной ответственности.

К теме Полиция открыла уголовное дело из-за розовых луж под Ровно

Как наказали нарушителей

Государственная экологическая инспекция Донецкой области оценила ущерб от разлива токсичной краски на пляже – он достиг 1 500 гривен. Ответственным назначили начальника цеха ООО "Метинвест Промсервис". Нарушителям пришлось уплатить штраф в 136 гривен – максимальный по статье об административных правонарушениях.

Токсичную краску разлили в море в Мариуполе: смотрите видео

Как сообщили в ГСЧС, на участке городского пирса уже установили боновое заграждение. Благодаря этому опасная краска не попадет в акваторию Азовского моря.



Масштабы загрязнения морской воды / Фото с сайта Мариуполя

Реакция городских властей

Депутат городского совета, председатель комиссии по вопросам экологии Максим Бородин назвал 136-гривневый штраф слишком мягким наказанием. Мол, за загрязнение окружающей среды нарушители получили "тотальную безнаказанность и мизерную ответственность".