В Мариуполе голод, идут уличные бои
Ситуация в Мариуполе остается напряженной. Враг продолжает атаковать город и мирное население, а также препятствует гуманитарным и зеленым коридорам.
Сегодня ночью российские оккупанты продолжили наступление на Донецкую область. Как сообщили источники 24 канала в ОВА, враг совершил обстрелы по всей линии: Марьинка, Авдеевка, Торец. В Марьинке оккупанты пытались прорваться, город подвергся сильным ударам.
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Сложная ситуация в Мариуполе
В Мариуполе начался голод, идут уличные бои. Люди пытаются уехать из города самостоятельно.
Многие беженцы собрались в оккупированных селениях возле Мариуполя – Мангуше и Мелекино.
На остальной территории Донецкой области, кроме Волновахи, ситуация контролируемая.
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