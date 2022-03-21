В Мариуполе из-за обстрела россиян погибла 9-летняя девочка
Источник:Павел Кириленко в фейсбуке
Российские оккупанты продолжают циничные обстрелы Мариуполя. В результате одной из атак врага 21 марта погибла 9-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
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Россия убивает гражданских! Сегодня стало известно, что в Мариуполе от российского оружия погибла 9-летняя девочка и еще трое ранены,
– проинформировал чиновник.
Кроме того, глава ОВА отметил, что:
- В результате страшного обстрела Авдеевки погибли 5 и ранены 19 мирных жителей города.
- Два человека были ранены в Очеретино и не менее 3 – в Покровске.
Кроме этого, в Бахмуте за последние сутки получили помощь 5 человек, раненых в Луганской области.
"Пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", – добавил он.
Потери Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России / Данные Донецкой ОВА