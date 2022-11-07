Каждый день новый бетонный могильник: как оккупанты скрывают свои преступления в Мариуполе

В захваченном российскими войсками Мариуполе продолжают сносить дома, под которыми погибло много людей. Они просто демонтируют здания, чтобы потом никто не мог ничего доказать.

Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупанты отбирают для сноса прежде всего те дома, которые потом можно было бы использовать в качестве живого доказательства военного преступления Российской Федерации.

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Какие дома россияне сносят в Мариуполе

Андрющенко отметил, что в Мариуполе идет массовый демонтаж домов. Оккупанты сносят все здания, а в первую очередь те, которые фактически стали этакими могильниками, где погибли 100 – 200 человек.

В принципе, с одной стороны, не будем нагнетать, откровенно говорим, что эксгумация всех людей завершена, все они перезахоронены в братских могилах. Однако именно эти дома разрушаются,

– заявил советник мэра Мариуполя.

То есть, заметил он, в городе есть дома, которые находятся в худшем состоянии и не просто мешают, а создают опасность для людей. Однако поскольку там не было погибших, а дом был просто разрушен, то он остается стоять.

Андрющенко рассказал, как оккупанты скрывают свои преступления в Мариуполе: смотрите видео

Оккупанты скрывают свои преступления в городе

Андрющенко рассказал, что оккупанты отбирают для сноса прежде всего те дома, которые потом можно использовать как живое доказательство военного преступления Российской Федерации. Это собственно как началось со здания Мариупольского драмтеатра, так и не заканчивается.

Эта информация действительна, и этот процесс приобретает скорость такую, что если первый дом, который в августе начали сносить, его почти месяц сносили, то сегодня можем говорить, что за день сносят один дом в Мариуполе,

– сказал советник мэра города.

То есть, подчеркнул он, россияне демонтируют здания, ставшие могильниками после их обстрелов из "Солнцепёков" или бомбардировок, чтобы действительно никто ничего не смог потом доказать.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: коротко