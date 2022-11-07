Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що окупанти відбирають для знесення насамперед ті будинки, які потім можна було би використовувати як живий доказ воєнного злочину Російської Федерації.

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Які будинки росіяни зносять у Маріуполі

Андрющенко зазначив, що в Маріуполі йде масовий демонтаж будинків. Окупанти зносять усі будівлі, а насамперед ті, які фактично стали такими собі могильниками, де загинули 100 – 200 людей.

У принципі, з одного боку не будемо нагнітати, відверто кажемо, що ексгумація всіх людей завершена, всі вони перепоховані у братських могилах. Однак саме ці будинки руйнуються,

– заявив радник мера Маріуполя.

Тобто, зауважив він, у місті є будинки, які перебувають у гіршому стані та не просто заважають, а справді створюють небезпеку для людей. Однак, оскільки там не було загиблих, а будинок був просто зруйнований, то він залишається стояти.

Андрющенко розповів, як окупанти приховують свої злочини в Маріуполі: дивіться відео

Окупанти приховують свої злочини у місті

Андрющенко розповів, що окупанти відбирають для знесення насамперед ті будинки, які потім можна використовувати як живий доказ воєнного злочину Російської Федерації. Це, власне, як почалося з будівлі Маріупольського драмтеатру, так і не закінчується.

Ця інформація дійсна і цей процес набуває швидкості такої, що, якщо перший будинок, який у серпні почали зносити, його майже місяць зносили, то сьогодні можемо казати, що за день зносять один будинок у Маріуполі,

– сказав радник мера міста.

Тобто, наголосив він, росіяни демонтують будівлі, які стали могильниками після їхніх обстрілів із "Сонцепьоків" або бомбардувань, аби, дійсно, ніхто нічого не зміг потім довести.

Яка зараз ситуація в Маріуполі: коротко