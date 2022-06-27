В Мариуполе нашли еще более сотни погибших от рук оккупантов: тела до сих пор под завалами

Еще более 100 погибших в результате российской агрессии нашли в Мариуполе. Тела под завалами находятся до сих пор.

Хоронить погибших людей российские кафиры не планируют. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 27 июня.

Обратите внимание Через Мариуполь в западном направлении суют колонны вражеской техники, – Андрющенко

Еще более 100 тел обнаружили в Мариуполе

Известно, что люди погибли в результате попадания вражеской авиабомбы в дом. Случилось это на перекрестке Победы и Меотиды.

При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке проспекта Победы и улицы Меотиды обнаружено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами,

– говорится в сообщении.

Эксгумация в Мариуполе продолжается. В приоритете – изъятие трупов из дворов школ и детских садов.

"После эксгумации здесь возделывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций отделка не производится", – пишет Петр Андрющенко.

Последние новости из Мариуполя

Российские кафиры уничтожают не только инфраструктуру Украины, но и культурное наследие. Они сожгли книги из библиотеки храма Петра Могилы в Мариуполе. В храм посетили московские агенты ФСБ в рясах. Этому помогли попы из РПЦ в Мариуполе. Особенно ценны были несколько украиноязычных изданий.

В Мариуполе ухудшилась ситуация с едой , по городу огромные очереди. Ситуация с питьевой водой тоже остается очень сложной. Весь Левобережный район практически отрезан от водоснабжения, ни централизованного водоснабжения нет. Завоз воды происходит в среднем один раз в неделю, ее количества людям не хватает.

"Оккупационные власти" начали скрытую мобилизацию местных мужчин , выдавая ее за устройство на работу. По данным Андрющенко, людей хотят одеть в форму, "потаскать" где-то по якобы для охраны учений, а затем погнать "стеречь" окопы на 1 – 2 линии фронта. Ведь россиянам не хватает "пушечного мяса".

Обратите внимание –