Во временно оккупированном Мариуполе, кроме других проблем, вызванных россиянами, произошел и медицинский коллапс. В городе катострофически не хватает врачей.

Поэтому кафиры уже даже начали "уговаривать" вернуться к работе пенсионеров в возрасте от 80 лет. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он отметил, что не хватает даже терапевтов, не говоря уже об отсутствии узкопрофильных специалистов.

Советник городского головы обнародовал список врачей Мариупольской больницы №3. Фактически, она обслуживает сейчас Центральный и Приморский районы, где сейчас не менее 70 тысяч человек.

Наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины,

– сказал Андрющенко.

А мариупольцам, которым критически необходима помощь, кафиры предлагают "подождать" или ехать в Донецк самостоятельно. Поэтому советник мэра подчеркнул, что при таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию.



Список врачей / Фото Андрющенко

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Российские кафиры беспощадно уничтожили Мариуполь. Теперь они пытаются захватить и разграбить все, что уцелело.

Сегодня стало известно, что местный мариупольский гауляйтер Иван Топузов (бывший поселковый голова) вошел в настоящую коллаборацию с оккупантами. Он вместе с оккупантами обеспечивает продажу украденного дизельного топлива фермерам Мариупольского района и жителям Урзуфа. Его просто сливают из баков, а затем продают.

Мариупольцы, которым удалось выжить в течение нескольких месяцев беспощадных бомбардировок и обстрелов, сейчас часами стоят под жарой в очередях за жалкой "помощью" от России, а стабильного водоснабжения в городе до сих пор нет. Очереди за горсткой продуктов ежедневно составляют от 1,5 до 2 тысяч человек.

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