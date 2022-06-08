В Мариуполе не хватает врачей: оккупанты "уговаривают" вернуться к работе пенсионеров
Источник:телеграмм Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе, кроме других проблем, вызванных россиянами, произошел и медицинский коллапс. В городе катострофически не хватает врачей.
Поэтому кафиры уже даже начали "уговаривать" вернуться к работе пенсионеров в возрасте от 80 лет. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Он отметил, что не хватает даже терапевтов, не говоря уже об отсутствии узкопрофильных специалистов.
Советник городского головы обнародовал список врачей Мариупольской больницы №3. Фактически, она обслуживает сейчас Центральный и Приморский районы, где сейчас не менее 70 тысяч человек.
Наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины,
– сказал Андрющенко.
А мариупольцам, которым критически необходима помощь, кафиры предлагают "подождать" или ехать в Донецк самостоятельно. Поэтому советник мэра подчеркнул, что при таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию.
Список врачей / Фото Андрющенко
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