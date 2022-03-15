В Мариуполе оккупанты полностью уничтожили Управление Донецкой епархии ПЦУ

Русские продолжают цинично уничтожать религиозные святыни. Утром 15 марта они разбомбили Управление Донецкой епархии ПЦУ в Мариуполе.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Сергей. Он подчеркнул, что в этом здании каждый день помогали нуждающимся людям.

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Атака унесла жизни местных жителей

По словам митрополита, почти все дома возле епархиального управления разрушены авиаударами. "Многие дети и взрослые погибли. Вечная память маленьким мученикам и их родителям. Сердце обливается кровью", – написал он.

Сегодня мы видим, что принес в нашу страну проклятый "русский мир". Я знаю, что Господь накажет русских фашистов за преступление против человечества,

– подчеркнул священник.

На фото, обнародованных им в сети, видны жуткие последствия российской атаки. Там, где когда-то были дома, остались только развалины.

Россияне уничтожили здание Донецкой епархии ПЦУ / Фото с фейсбук-страницы Горобцова

Правоохранители уже открыли производство

Из-за обстрелов и уничтожений Управления Донецкой епархии ПЦУ в Мариуполе уже начали уголовное производство. Его открыли по статье о нарушении законов и обычаев войны. В Офисе генпрокурора отметили, что информация о пострадавших устанавливается. В настоящее время идет досудебное расследование.

Как выглядит Мариуполь после российских атак: смотрите видео