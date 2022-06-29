Вербовка и сбор данных: как оккупанты давят на жителей Мариуполя

Российские захватчики продолжают издеваться над жителями Мариуполя. Они не только собирают личные данные, но и пытаются вербовать эвакуированных гражданских.

Об этом свидетельствуют данные, которыми разделились в Главном управлении разведки. Там подчеркивают, что оккупанты нашли способ собирать информацию у мариупольцев, не покинувших город.

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Оккупанты собирают информацию и вербуют население

Ради сбора информации российские военные решили не изобретать велосипед. Они начали прием заявок от жителей, чье имущество потерпело разрушения в результате войны.

И даже здесь враг не теряет своего цинизма. Жители Мариуполя должны подавать заявки на возмещение истребленного имущества. Если же оно не подлежит восстановлению, то в заявлении есть обязательная графа. В ней оккупанты заставляют заполнять, что виновниками этого являются ВСУ, которые обстреливали Мариуполь.

Кроме того, захватчики требуют от заявителей указать всех владельцев квартиры. Более того, необходимо упомянуть и тех, кто просто зарегистрирован там. Но это еще не все. Враг еще и требует информации о местонахождении всех.

Родных эвакуированных вызывают на допрос

Представление информации о родных, проживающих в доме, – повод вызвать на допрос. Туда попадают те, чьи родственники выехали из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию или куда-то за границу, кроме России и Беларуси. Враг начинает давить на оставшихся. Более того, он стремится, чтобы родные, покинувшие город, сотрудничали с оккупантами.

Восстанавливать Мариуполь враг не спешит

В ГУР отмечают, что в Мариуполе не начали отстраивать разрушенное оккупантами жилье. Также за это время не зафиксировали никаких компенсаций денег за помещения, которые невозможно восстановить.

Тем временем захватчики продолжают сносить разрушенные ими же постройки. Их же жители не получают альтернативного жилья. Другим захватчики предлагают вселиться в дома тех, кто покинул город с начала полномасштабного вторжения.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе продолжают находить погибших. Только на днях более сотни убитых от рук оккупантов удалось обнаружить. Но их тела, к сожалению, до сих пор остаются под завалами.

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