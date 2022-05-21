В Мариуполе оккупанты пытаются возобновить работу порта, – Генштаб ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают воплощать свои планы по тотальному захвату Мариуполя. Теперь они взялись за возобновление работы порта в оккупированном городе.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба за 20 мая. В утренней сводке сообщается о том, что кафиры пытаются возобновить работу порта. Для этого они уже начали разминировать инфраструктуру, расположенную вблизи него.
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Важно! Российские военные продолжают вести пришествие в Восточной операционной зоне. Их цель – установить полный контроль над территорией как Донецкой, так и Луганской областей. Кроме того, они стремятся удерживать сухопутный коридор с полуостровом Крым.
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко о главном
- Северское направление. Здесь враг продолжает атаковать наши позиции в населенных пунктах Сумщины и Черниговщины вблизи границы с Россией.
- Слобожанское направление. Оккупанты пытаются удержать захватившие до этого рубежи. Кроме того, из авиации атаковали Циркуны.
- Славянское направление. Российские военные не оставляют попыток наступать. Они в очередной раз пытаются обустроить переправу через Северский Донец.
- Донецкое направление. Враг ведет активные боевые действия сразу по нескольким направлениям. Речь идет о Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском.
- Лиманское направление. Здесь захватчики стремятся возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск. В частности, планируют форсировать Северский Донец.
- Запорожское направление. Войска страны-агрессорки открывали огонь по позициям ВСУ.
- Южнобужское и Таврическое направления. Здесь кафиры пытаются удержать позиции, которые они заняли. Кроме того, российские военные усиливают фортификационные постройки, а также занимаются логистикой.
- Криворожское и Николаевское направления. Кафиры готовят из артиллерии по нашим военным. Также усиливаются они новыми подразделениями ствольной и реактивной артиллерии.
Заметим, что российские военные не только наступают и уходят. Они еще и терпят немалые потери.
Актуальные потери врага по состоянию на 20 мая
С начала полномасштабного вторжения России ВСУ удалось уничтожить 28 700 оккупантов . В течение 19 мая ряды "двухсотых" пополнили 200 военных страны-агрессорки.
Также удалось превратить тысячи единиц техники в металлолом. В частности: 1263 танка, 3090 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем, 200 РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 204 самолетов, 168 вертолетов, 13 кораблей, а также 103 крылатых ракет.
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