Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни убитых мариупольцев в пункты сбора тел. Оттуда они уничтожают их в передвигаемых крематориях или хоронят в братских могилах.

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Оккупанты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. Масштабы преступления значительно страшнее геноцида в Буче.

В частности, на фото подземный переход в районе Садков, что на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили такой пункт сбора тел.

Пункт сбора тел / Мариупольский городской совет

Однако ближайший такой пункт расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым.

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