Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні вбитих маріупольців в пункти збору тіл. Звідти вони знищують їх в пересуваних крематоріях або хоронять у братських могилах.

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Окупанти роблять все, щоб приховати трагедію в Маріуполі. Масштаби злочину значно страшніші за геноцид в Бучі.

Зокрема на фото підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували такий пункт збору тіл.



Пункт збору тіл / Маріупольська міська рада

Проте найближчий такий пункт розміщений в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.

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