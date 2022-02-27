В Мариуполе опровергли фейк об уничтожении дамбы Северского Донца

Чатами ОСМД пошли сообщения об уничтожении дамбы Северского Донца, а также, что Мариуполь будет без воды. Это откровенная ложь – очередной фейк от оккупантов.

Мариупольский городской совет остановил дезинформацию, созданную оккупантами.

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Мариупольскими чатами ОСМД последовали сообщения об уничтожении дамбы Северского Донца. Жителей города предупреждают, что Мариуполь останется без воды. Однако Мариупольский городской совет убеждает, что это откровенная ложь.

Мариуполь находится на резервном водоснабжении, ситуация без изменений. Вода была и есть. Это наша земля, в Мариуполе работают коммунальные службы и здесь делают все, чтобы выстоять,

– говорится в сообщении.

Городской совет призывал не поддаваться панике и не реагировать на провокации россиян.

Доверяйте только проверенной информации, фильтруйте подозрительные сообщения и не распространяйте вражеские сообщения. Мы сильны!

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