В Мариуполе от рук оккупантов уже погибли почти 5 тысяч человек

Мариуполь долгое время находится в блокаде и под постоянными обстрелами и бомбардировками. Враг отнял жизнь примерно у 5 тысяч мариупольцев, из них 210 – дети.

Такие жуткие данные сообщили в Мариупольском городском совете. При этом эти цифры – лишь приблизительные.

Ранее Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации из города

Город в течение 27 дней находится в осаде

Мариуполь уже 27 суток находится в осаде. В городе повреждены или полностью разрушены 90% жилых домов и инфраструктуры – в результате вражеских бомбардировок.

Ужасная статистика разрушений

Жилые дома – повреждено 2340, из них разрушено – 1040.

Частный сектор: поврежден – 61 200, разрушен – 27 200.

Больницы: повреждены – 7, разрушены – 3.

Поликлиники: повреждены – 3, разрушены – 1.

Жутко, но враг не оставил целым ни одного роддома. Повредил 7 вузов, полностью разрушил из них 3. Такая же участь в 57 школ, полностью из них уничтожены 28.

Из Мариуполя россияне насильственно вывезли до 30 тысяч украинцев: смотрите видео

До блокады из города удалось выехать 140 тысячам жителей. За время войны еще 150 тысяч эвакуировали. 30 тысяч были депортированы в Россию. В городе