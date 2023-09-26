В Мариуполе партизаны обесточили базу российской армии

Во временно оккупированном Мариуполе силы украинского сопротивления обезвредили трансформаторные установки. Те снабжали базу окупантов электричеством.

Поражение произошло в районе между ЖМР 23 и селом Старый Крым. На кадрах с места видно облака черного дыма.

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Огненное украинское сопротивление

Как отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, огненное сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами. Так чиновник назвал тучи черного дыма. Кроме того, в результате у оккупантов повысился уровень тревожности.

Также Андрющенко опубликовал кадры яркого "хлопка".

Как горели трансформаторные установки в оккупированном Мариуполе: смотрите видео

В Мариуполе оккупанты также и самоликвидируются

Ранее Андрющенко рассказывал, что кадыровцы решили поехать на "Азовсталь", чтобы порезать металл. Правда, несокрушимый завод по-прежнему остается заминированным – такие подарки оккупантам оставили наши защитники.

В итоге вернулись оттуда немногие. Один из них подорвался на мине на территории завода. Остальные выжили.

Добавим, что силы украинского сопротивления ликвидировали в Мариуполе 36 оккупантов в течение нескольких месяцев.