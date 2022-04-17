В Мариуполе погиб известный пианист, которого оккупанты принудительно мобилизовали

В социальных сетях ведется информация о гибели известного пианиста Донецкой филармонии и ансамбля "Септет-джаз". Оккупанты принудительно мобилизовали мужчину и бросили его на войну против Украины.

Отмечается, что пианист лишился жизни во время боевых действий в Мариуполе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в телеграме.

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Россия продолжает принудительную мобилизацию

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты продолжают набирать так называемых "добровольцев" из различных невоенных заведений. Под вроде бы "добровольную мобилизацию" попали деятели культуры в Донецке.

Денисова сообщила, что в общей сложности 55 музыкантов были принудительно отправлены на линию столкновения, как так называемые "добровольцы", при этом без всякой военной подготовки. Вместе с тем оккупанты продолжают "мобилизацию" студентов вузов, техникумов и их преподаватели, даже предпенсионного возраста.

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и вопиющим нарушением прав человека.

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