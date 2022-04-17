Зазначається, що піаніст втратив життя під час бойових дій у Маріуполі. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у телеграмі.

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Росія продовжує примусову мобілізацію

На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти продовжують набирати так званих "добровольців" з різноманітних невійськових закладів. Під начебто "добровільну мобілізацію" потрапили діячі культури у Донецьку.

Денісова повідомила, що загалом 55 музикантів були примусово відправлені на лінію зіткнення, як так звані "добровольці", при цьому без жодної військової підготовки. Разом з тим окупанти продовжують "мобілізацію" студентів вишів, технікумів та їхніх викладачі, навіть передпенсійного віку.

Уповноважена з прав людини наголосила, що примусова мобілізація на окупованих територіях є порушенням 51 статті Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кричущим порушенням прав людини.

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