В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская

На "Азовстале" погибла психология азовцев Наталья Луговская. Она решила остаться с бойцами. Наталья уже потеряла на фронте сына – еще в 2018 году и после этого надела военную форму сама.

Родом Наталья Луговская из Львовской области. О ее гибели сообщили в Червоноградском городском совете 5 мая.

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С войной Наталья была знакома давно: она работала психологиней в реабилитационном центре воинов АТО в Сосновке. И даже несмотря на это, женщина находила время на волонтерскую деятельность, помогая находившимся на Востоке воинам.

В 2018 году в жизни Луговской произошла трагедия

2018 стал трагическим для семьи Натальи. Ее сын, служивший в полку "Азов", Юрий "Баррет" Луговский погиб. Парню было 23 года. Уже после этой потери психологиня присоединилась к полку сына.

После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали"… Светлая память и вечная слава,

– сообщили в Червоноградском городском совете.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Луговской. Вечная слава павшим Героям!