В Мариуполе погибли еще два ребенка: всего война унесла жизни уже 229 детей
Источник:Офис генпрокурора
Российские оккупанты убили еще 2 детей в Мариуполе. Общее число жертв среди несовершеннолетних составляет 229 человек.
Цифры не являются окончательными, поскольку идет подсчет в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 16 мая.
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По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены,
– говорится в сообщении.
Стало известно, что 8 марта в результате вражеского авиаудара по Мариуполю погибла 15-летняя девушка. А 18 марта из-за обстрелов погиб 16-летний подросток.
Количество раненых выросло на одного. 14 мая в результате обстрела врагом села Лебяжье Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 140;
- Киевской – 116;
- Харьковской – 100;
- Черниговской – 68;
- Херсонской – 48;
- Луганской – 45;
- Николаевской – 44;
- Запорожской – 28;
- Сумской – 17;
- Киеве – 16;
- Житомирской – 15.
Из-за бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений, среди них – 144 разрушены полностью.
Ситуация на фронте 16 мая: данные Генштаба
- Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на Донецком направлении.
- На Слобожанском направлении российские оккупанты пытаются сдержать подразделения ВСУ и ведут подготовку наступления в районе Изюма.
- На Волынском, Полесском, Славянском, Северодонецком, Новопавловском и Южнобужском направлениях противник активных действий не предпринимал.
- На Северском направлении захватчики ужесточили контроль на украинско-российской границе в Брянской и Курской областях. Есть угроза ракетных ударов из России на указанном направлении.
- На Харьковском направлении основные усилия противника направлены на удержание занятых позиций.
- На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает наступать. На Авдеевском направлении враг отошел на ранее занятые позиции.
- В Мариуполе враг наносит массовые артиллерийские и авиационные удары. Больше всего обстреливает завод "Азовсталь".
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