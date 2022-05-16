В Мариуполе погибли еще два ребенка: всего война унесла жизни уже 229 детей

16 мая 2022 , 09:38
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Офис генпрокурора

Российские оккупанты убили еще 2 детей в Мариуполе. Общее число жертв среди несовершеннолетних составляет 229 человек.

Цифры не являются окончательными, поскольку идет подсчет в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 16 мая.

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По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены,
– говорится в сообщении.

Стало известно, что 8 марта в результате вражеского авиаудара по Мариуполю погибла 15-летняя девушка. А 18 марта из-за обстрелов погиб 16-летний подросток.

Количество раненых выросло на одного. 14 мая в результате обстрела врагом села Лебяжье Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой – 140;
  • Киевской – 116;
  • Харьковской – 100;
  • Черниговской – 68;
  • Херсонской – 48;
  • Луганской – 45;
  • Николаевской – 44;
  • Запорожской – 28;
  • Сумской – 17;
  • Киеве – 16;
  • Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений, среди них – 144 разрушены полностью.

Ситуация на фронте 16 мая: данные Генштаба

  • Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на Донецком направлении.
  • На Слобожанском направлении российские оккупанты пытаются сдержать подразделения ВСУ и ведут подготовку наступления в районе Изюма.
  • На Волынском, Полесском, Славянском, Северодонецком, Новопавловском и Южнобужском направлениях противник активных действий не предпринимал.
  • На Северском направлении захватчики ужесточили контроль на украинско-российской границе в Брянской и Курской областях. Есть угроза ракетных ударов из России на указанном направлении.
  • На Харьковском направлении основные усилия противника направлены на удержание занятых позиций.
  • На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает наступать. На Авдеевском направлении враг отошел на ранее занятые позиции.
  • В Мариуполе враг наносит массовые артиллерийские и авиационные удары. Больше всего обстреливает завод "Азовсталь".

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Автор: Марта Кушка