В Мариуполе пограничники уничтожили вражеские маячки: орки прячут их в ценные гаджеты

Российские оккупанты продолжают атаковать Мариуполь. Враг пытается действовать уловками, но наши герои разгадывают все планы врага.

Украинским пограничникам в Мариуполе удалось обнаружить вражеский способ корректировки огня. Оккупанты пытались действовать очень хитро и прятать маячки в гаджеты.

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Маячки в гаджетах

Украинские пограничники разоблачили попытку корректировки огня с помощью маячков. Оккупанты прятали их в ценные гаджеты, пытаясь замаскировать.

Бойцы заметили, как гражданский автомобиль остановился возле позиций ВСУ. Из него вышли неизвестные и оставили телефон и музыкальную колонку. В каждом устройстве были сигнальные передатчики – они были уничтожены на месте.

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