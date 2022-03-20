Українським прикордонникам у Маріуполі вдалося виявити ворожий спосіб коригування вогню. Окупанти намагалися діяти дуже хитро та ховати маячки у гаджети.

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Маячки у гаджетах

Українські прикордонники викрили спробу коригування вогню за допомогою маячків. Окупанти ховали їх у цінні гаджети, намагаючись замаскувати.

Бійці помітили, як цивільний автомобіль зупинився біля позицій ЗСУ. З нього вийшли невідомі та залишили телефон і музичну колонку. У кожному пристрої були сигнальні передавачі – їх знищили на місці.

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