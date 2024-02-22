Серия взрывов прогремела в Мариуполе
Днем 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Сейчас наблюдается работа вражеской ПВО.
Во временно оккупированном Мариуполе местные слышали несколько громких взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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В Мариуполе прогремели взрывы
По состоянию на 14:22 советник мэра Мариуполя сообщил о серии мощных взрывов в регионе. Говорится, что это было где-то на северо-западе от города.
Кроме того, фиксируется работа противовоздушной обороны врага. Сообщается о пуске по меньшей мере трех ракет.
Серия взрывов, где-то на северо-западе от города. В Кальмиусском районе фиксируем работу вражеской ПВО, пуск минимум трех ракет,
– говорится в сообщении Андрющенко.
В частности, он рассказал, что одновременно было зафиксировано вертолеты, которые двигались в сторону Волновахи.
В то же время в оккупированном Бердянске раздался взрыв: что известно
- В Бердянске утром 22 февраля раздался мощный взрыв. Впрочем, жители Бердянска отметили, что громко утром в городе было в результате взрыва автомобиля. По словам очевидцев, машина находилась в районе стоянки у торгового центра "Амстор" по проспекту Восточный.
- Эти слова подтвердила в своем телеграм-канале глава Бердянской ГВА Виктория Галицина. Она отметила, что взрыв прогремел около 6:50 и оккупанты после этого перекрыли участок дороги. Галицина также рассказала, что причина взрыва, а также чей это был автомобиль по состоянию на данный момент неизвестно.
- В конце концов, в бердянских телеграм-каналах заметили, что россияне между собой говорили, что якобы взрывчатку "сбросили с коптера на заправку БРСМ возле "Амстора".
- В то же время, по словам очевидцев, оккупанты очень злятся из-за атаки на Бердянск. В частности, россияне ноют, что это им "поздравления с 23 февраля передали", и возмущаются, "как так можно, потому что они в тылу".
- Впоследствии местный телеграм-канал "Бердянск Сегодня" через несколько часов после взрыва показал фото с места происшествия. Взорвался серый внедорожник. Оказалось, что версии оккупантов лживые. Как выяснилось, взрыв был делом рук сопротивления.
- Там также показали кадры автомобиля, который повредил взрыв. К сожалению, по состоянию на 13.40 22 февраля не пишут, кому могла принадлежать машина. Однако целью был большой серый внедорожник.
- Предварительно, взрывчатка была либо заложена рядом, либо, как утверждают вражеские военные, сброшена с коптера, который могли запустить из пустыря поблизости.